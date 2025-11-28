Neuer Film erobert gerade Netflix: Er erzählt eine unglaublich grausame Geschichte, die auch noch wahr ist

Derzeit erobert bei Netflix ein Zweiter Weltkriegs-Film die Charts, der eine grausame Geschichte erzählt. Er lief erst dieses Jahr in den deutschen Kinos.

Mittlerweile geht es immer schneller, dass die Filme frisch aus dem Kino direkt bei einem Streaming-Dienst verfügbar sind. So ist es aktuell auch bei Die Vorkosterinnen, der derzeit die Netflix-Charts erobert. Der startete hierzulande Ende Mai erst in den Kinos und kann nun schon auf Netflix gesehen werden. Dabei handelt es sich hierbei nicht einmal um eine Eigenproduktion. Der Film erzählt eine grausame, aber wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg.

Worum geht es in Die Vorkosterinnen?

Die Vorkosterinnen erzählt die düstere Geschichte der jungen Damen, die unter der Bewachung der SS im Zweiten Weltkrieg das Essen von Adolf Hitler probieren mussten. Dies geschah als Test, um die Speisen auf mögliche Vergiftungen zu prüfen. Der Film ist eine italienisch-belgisch-schweizerische Co-Produktion mit Max Riemelt (Die Welle, Sense8) in einer der Hauptrollen.

Auf Netflix konnte der Film sich jetzt eine Chartplatzierung auf Platz 2 sichern, nachdem gestern ein neuer Weihnachtsfilm direkt die Spitze der Charts eroberte.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 28. November 2025):

Was startet als Nächstes bei Netflix?

Gegen Ende des Jahres dürfte das größte Film-Highlight bei Netflix der dritte Teil der Knives Out-Reihe Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sein. Die Fortsetzung startet am 12. Dezember auf Netflix. Allerdings kann er seit gestern, dem 27. November in einigen deutschen Kinos bereits gesehen werden.

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.