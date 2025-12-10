Neuer Film mit Zendaya und Robert Pattinson als Paar: Erster Trailer deutet düsteres Chaos an

In der neuen Tragikomödie The Drama spielen Zendaya und Robert Pattinson ein Paar, dessen Leben kurz vor der Hochzeit wohl aus dem Ruder läuft. Schaut jetzt den ersten Trailer dazu.

Fans von Zendaya (Euphoria) und Robert Pattinson (The Batman) kommen nächstes Jahr so richtig auf ihre Kosten. 2026 sind die Schauspielstars in gleich drei Filmen zusammen auf der großen Leinwand zu sehen. Vor den Mega-Blockbustern Die Odyssee von Christopher Nolan und Dune: Part Three startet im April erstmal ein kleinerer Film mit dem Duo, der es in sich haben könnte. Schaut jetzt den erster Trailer zum Mix aus Drama und schwarzer Komödie mit dem schlichten Titel The Drama.

The Drama - Teaser (English) HD

Neuer Film mit Zendaya und Robert Pattinson als Paar: Darum geht es in The Drama

Im neuen Film von Regisseur Kristoffer Borgli spielen Zendaya und Robert Pattinson ein Paar, das kurz vor der geplanten Hochzeit steht. Während Emma in einem Verlag arbeitet, ist Charlie Museumsdirektor. Auch wenn der erste Trailer zu The Drama die schönsten Momente aus der Beziehung zwischen den beiden betonen soll, teast die Vorschau schnell eine düstere Wendung, durch die die geplante Zeremonie wohl im Chaos versinkt. Was genau dahinter steckt, bietet bis zum Start noch Stoff für Spekulationen.

Vor The Drama hat Borgi als Filmemacher bislang mit den Kinoarbeiten Sick of Myself und Dream Scenario mit Nicolas Cage für Aufsehen gesorgt. Beide Werke zeichnen sich durch skurrile Geschichten und eine große Portion schwarzen Humor aus. Hinter seinem neuen Kinofilm steckt einmal mehr die renommierte US-Filmschmiede A24 und Borglis eigenwilliger Stil dürfte uns weiterhin erhalten bleiben.

Wann startet The Drama im Kino?

In Deutschland startet der Film mit Zendaya und Robert Pattinson am 2. April 2026 und damit einen Tag vor US-Release in den Kinos. Wer das Duo danach noch zweimal gemeinsam vor der Kamera sehen will, sollte sich den 16. Juli 2026 für Nolans Die Odyssee und den 17. Dezember 2026 für den dritten Dune-Film im Kalender anstreichen.

Falls ihr euch vor The Drama lieber noch mit dem bisherigen Schaffen des Regisseurs vertraut machen wollt, könnt ihr Kristoffer Borglis letzten Film Dream Scenario derzeit im Streaming-Abo von MUBI schauen.