Neuer Film wird zur absoluten Sensation an den Kinokassen: Das gibt es selten

Nach sieben Jahren meldet sich Toy Story überaus erfolgreich auf der großen Leinwand zurück. Teil 5 der beliebten Pixar-Reihe hat direkt zum Start zwei Rekorde an den Kinokassen gebrochen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Toy Story-Reihe zu den wertvollsten Marken im Pixar-Katalog gehört. Seit 1995 ziehen die Abenteuer von Woody und Buzz das Publikum in den Bann – und damit sind nicht nur junge Zuschauer:innen gemeint. Auch bei den Älteren stehen die kreativ gestalteten und sehr berührenden Animationsfilme hoch im Kurs. Das hat am Wochenende auch der Kinostart von Toy Story 5 bewiesen.

Toy Story 5 legt in den USA einen Megastart hin

Die lange Wartepause hat sich gelohnt, denn der Hunger nach einem neuen Toy Story-Film war da. Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte Teil 5 am ersten Wochenende in den USA 160 Millionen US-Dollar einnehmen. Das ist nicht nur der Bestwert für die Toy Story-Reihe, sondern auch der bisher erfolgreichste Kinostart 2026 in den USA. In den All-Time-Charts belegt der Film den dritten Platz auf dem Animationstreppchen.

Die Unglaublichen 2 konnte zum Start 183 Millionen US-Dollar einspielen, während Der König der Löwen 2019 auf 192 Millionen US-Dollar kam. Zwar wird die Neuverfilmung des Disney-Klassikers aufgrund ihrer fotorealistischen Bilder oft als Live-Action-Remake bezeichnet. Abgesehen von einer Einstellung am Anfang stammt der Film jedoch komplett aus dem Computer und fällt somit in die Kategorie Animationsfilm.

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Auch international überzeugt Toy Story 5

International konnte sich Toy Story 5 über 152 Millionen US-Dollar freuen, sodass der Film auf ein bisheriges Gesamteinspielergebnis von 312 Millionen US-Dollar kommt. Hiermit konnte zwar kein Rekord gebrochen werden, die Botschaft ist jedoch deutlich: Toy Story hat sich in ein zeitloses, generationenübergreifendes Phänomen verwandelt, das selbst in einer komplett transformierten Kinolandschaft eine sichere Bank ist.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie weit es der Film an den Kinokassen schafft. Die beiden letzten Teile haben jeweils über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Mit dem bärenstarken Startwochenende dürfte Toy Story 5 bestens gewappnet sein, um diese Hürde ebenfalls zu nehmen. Womöglich übertrifft Pixar sogar die Konkurrenz: Der Super Mario Galaxy Film von Illumination ist bisher der einzige Milliardär 2026.

So viel haben die Toy Story-Filme eingespielt:

In Deutschland müssen wir noch ein bisschen warten

Trotz vereinzelter Previews ist Toy Story 5 hierzulande noch nicht angelaufen. Tatsächlich müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden. Erst am 23. Juli 2026 kehren Woody, Buzz und Co. in die deutschen Kinos zurück. Inszeniert wurde der 250 Millionen US-Dollar teure Familien-Blockbuster von Pixar-Urgestein Andrew Stanton, der uns bereits Meisterwerke wie Findet Nemo und Wall-E geschenkt hat.