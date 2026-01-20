Neuer "Flaggschiff-Killer"? Heiße Alternative zu iPhone, Pixel und Galaxy jetzt zum Tiefstpreis schnappen

Dieses neue Smartphone verspricht High-End-Ausstattung zum Mittelklassepreis und ist aktuell besonders günstig im Angebot bei Amazon zu bekommen.

Das neue Xiaomi Poco F8 Ultra kann sich laut Tests mit Oberklassemodellen wie iPhone, Pixel oder Galaxy messen und das zu einem deutlich geringeren Preis. Bei Amazon bekommt ihr das mancherorts als neuen "Flaggschiff-Killer" betitelte Smartphone jetzt um 18 Prozent reduziert im befristeten Angebot * und damit zum neuen Tiefstpreis.

Das erst Ende vergangenen Jahres erschienene Modell gab es noch nicht günstiger und gibt es derzeit auch nirgendwo sonst so günstig. Laut Amazon läuft das Angebot exklusiv noch bis zum 31. Januar oder solange der Aktionsvorrat reicht.

High-End-Ausstattung zum Mittelklassepreis: Das bietet das Xiaomi Poco F8 Ultra

Mit dem aktuellen Snapdragon 8 Elite Gen 5 als Prozessor verspricht das Xiaomi Poco F8 Ultra einewährend der neuegleichzeitig eine lange Laufzeit verspricht. Selbst nach 1.600 Ladezyklen soll der Akku mindestens 80 Prozent seiner Kapazität beibehalten und so eine langfristige Nutzbarkeit bieten.

Für schicke Fotos und Videos sorgt indes die 5-fach Telekamera mit optischem Bildstabilisator (OIS) und dem neuen Light-Fusion-950-Bildsensor mit hohem Dynamikumfang, der auch komplexe Lichtverhältnisse von schwachem Licht über starkes Gegenlicht bis hin zu hohen Kontrasten meistern soll. Derweil verfügt das große, helle und schnelle 6,9-Zoll-AMOLED-Display über schlanke Rahmen, mit unten nur 1,68 Millimetern, während auch die übrigen Rahmen lediglich 0,18 mm breiter ausfallen.

Ein weiteres Highlight des Android-16-Smartphones mit Xiaomis Harmony-OS-Oberfläche sind die integrierten Lautsprecher nebst einem kleinem Subwoofer von Audiospezialist Bose, die ein 2.1-Kanal-Soundsystem bilden und dementsprechend vergleichsweise bemerkenswerten Klang versprechen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. *

Rezensionen und Test: So gut ist das Xiaomi Poco F8 Ultra

Mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in 200 Amazon-Rezensionen * kommt das neue Xiaomi Poco F8 Ultra ziemlich gut an, wobei vor allem Ausstattung und Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt werden. Auch im Fachtest, etwa bei Netzwelt , konnte das neue Smartphone mit seiner High-End-Ausstattung zum Mittelklassepreis überzeugen und

Demnach handelt es sich um einen ernsthaften Herausforderer für teurere Geräte, darunter auch die Topmodelle "der Premium-Hersteller". Das Smartphone biete reichlich Leistungsreserven und einen großen Akku, während auch das Display überzeugen könne und die Lautsprecher überraschend gut klingen. Wer sich mit der Größe anfreunden kannt, bekommt hier "eine interessante und auch preislich attraktive Alternative zu den iPhones, Pixels und Galaxys der aktuellen Generation", heißt es.

