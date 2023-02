Neuer Guardians of the Galaxy-Trailer: Eine der beliebtesten Marvel-Figuren nimmt Abschied

Der Superbowl beschert Marvel-Fans einen neuen Guardians of the Galaxy-Trailer. Mit tränennassen Augen müssen sich Fans damit auf den Abschied von einem ihrer liebsten MCU-Helden vorbereiten.

Guardians of the Galaxy 3 wird ein einziger großer Abschied. Regisseur James Gunn will die Geschichte der Marvel-Raumfahrer:innen fürs Erste zu Ende bringen. Dave Bautista will seinen geliebten MCU-Haudrauf Drax laut Variety gleich für immer beerdigen.

Und dann soll auch noch einer der Helden im Film sterben. Der neue Trailer zeigt bereits, auf welche emotionale Wucht sich die Fans einstellen müssen.

Schaut euch hier den neuen Guardians of the Galaxy-Trailer auf Englisch an:

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - Trailer 2 (English) HD

Guardians of the Galaxy 3 wird es für die Marvel-Raumfahrer so gefährlich wie nie zuvor

Das ist vielleicht auch kein Wunder, wenn man sich die Gegenspieler der Guardians in Teil 3 genauer anschaut. Nicht nur legen sie sich mit dem vermeintlich perfekten Menschen Adam Warlock (Will Poulter) an. Vielmehr steht mit dessen Chef, dem sogenannten High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), ein Bösewicht auf Thanos-Niveau gegen sie. Und er weiß mehr über die Raumfahrer-Truppe, als ihnen lieb sein könnte.

Wie schon der erste Trailer zum Film andeutete, verbindet Rocket (Bradley Cooper) nämlich eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Fiesling. Es ist wahrscheinlich, dass der größenwahnsinnige Wissenschaftler den Waschbären per Experiment mit seinen besonderen Fähigkeiten ausgestattet hat.

Wann kommt Guardians of the Galaxy 3 ins Kino?

Wie genau das Wiedersehen zwischen Waschbär und Wissenschaftler endet, wird sich spätestens zum Kinostart herausstellen. Guardians of the Galaxy 3 soll am 3. Mai 2023 ins Kino kommen.

Schaut euch hier das Poster für Guardians of the Galaxy 3 an:

Disney Guardians of the Galaxy Vol. 3

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.