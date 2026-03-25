Neuer Herr der Ringe-Film bestätigt: Er spielt 14 Jahre nach Die Rückkehr des Königs und bringt Sam, Merry und Pippin zurück

Ein brandneuer Herr der Ringe-Kinofilm ist in Entwicklung. Er soll sich einem noch nie verfilmten Kapitel aus J.R.R. Tolkiens Roman Die Gefährten widmen.

Neue Kunde aus Mittelerde erreicht uns in diesen frühen Morgenstunden. Peter Jackson höchstpersönlich hat einen brandneuen Herr der Ringe-Film angekündigt. Dieser soll sich einem Kapitel aus J.R.R. Tolkiens Roman Die Gefährten widmen, das wir bisher noch nie auf der großen Leinwand sehen durften. Darin kehren Sam, Merry und Pippin viele Jahre nach ihrem großen Ring-Abenteuer mit Frodo in die Vergangenheit zurück.

Neuer Herr der Ringe-Film The Lord of the Rings: Shadows from the Past kommt von The Late Show-Host Stephen Colbert

Zum Jubiläum des Tolkien Reading Days und der Zerstörung des Ringes hat Peter Jackson Herr der Ringe-Fans eine Videobotschaft überbracht, die unter anderem von Warner Bros. auf den sozialen Medien geteilt wurde. Darin erklärte Jackson zunächst, dass der nächste Herr der Ringe-Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum auf dem besten Wege sei und das Drehbuch immer mehr Gestalt annehme. Dazu bestätigte er noch einmal den Veröffentlichungszeitraum für den Fantasyfilm von Gollum-Darsteller Andy Serkis, der jetzt ganz offiziell für das Jahr 2027 angesetzt ist.

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Zur großen Überraschung aller war die Botschaft damit aber noch nicht beendet. Peter Jackson kündigte offiziell den nächsten Herr der Ringe-Film an, der direkt nach The Hunt for Gollum in Produktion gehen soll. Dieser wird den Titel The Lord of the Rings: Shadows from the Past tragen und nach einer Idee von Stephen Colbert entwickelt. Colbert ist ein bekannter Late Night-Host in den USA und moderiert die CBS-Show The Late Show with Stephen Colbert, in der er bereits mehrfach von seiner großen Liebe für Tolkiens und Jacksons Werke berichtete.

Sam, Merry und Pippin 14 Jahre nach Frodos Abschied: Darum geht es in Shadows from the Past

Wie Colbert dann selbst im Video erklärte, wird sich die Geschichte um jene Kapitel aus Tolkiens Buch Die Gefährten drehen, die es nicht in Jacksons Verfilmung von 2001 geschafft haben:

Ich habe mich immer wieder zu diesen frühen sechs Kapiteln zurückkehren sehen, die ihr nie im ersten Film untergebracht habt. Es ist das Kapitel 'Wanderung zu Dritt' [in anderen Übersetzungen auch 'Drei Mann Hoch', im englischen Original 'Three is company'] bis hin zu 'Nebel auf den Hügelgräberhöhen'. Und ich dachte mir, 'Oh, warte, vielleicht könnte das eine eigene Geschichte sein, die in die größere Geschichte passt. Können wir etwas machen, was sich den Büchern gegenüber treu anfühlt, aber auch komplett treu zu den Filmen, die ihr schon gemacht habt?'

Gemeinsam mit seinem Sohn Peter McGee (Star Wars: The Rise of Skywalker) hat Colbert einen Drehbuchentwurf ausgearbeitet und dann mit Peter Jackson darüber gesprochen. Jetzt entwickelt er das Skript mit Herr der Ringe-Drehbuchautorin Philippa Boyens weiter.

Die offizielle Logline des Films lautet wie folgt:

14 Jahre nach Frodos Abschied machen sich Sam, Merry und Pippin auf, um die ersten Schritte ihres Abenteuers wiederzuerleben. Währenddessen entdeckt Elanor, Sams Tochter, ein lange vorborgenes Geheimnis und möchte herausfinden, warum der Ringkrieg beinahe verloren worden wäre, bevor er überhaupt begonnen hat.

Ob Sean Astin, Dominic Monaghan und Billy Boyd für den Film zurückkehren, ist aktuell noch nicht bekannt. Da die Produktion des Films erst nach The Hunt for Gollum aufgenommen werden soll, müssen sich Fans noch eine ganze Weile gedulden, bis der Film die Kinoleinwände dieser Welt erreicht. Ein offizieller Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben, denkbar wäre jedoch alles ab 2029.