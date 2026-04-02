Neuer Horror-Tipp entfaltet sein Grauen vor 160 Jahren – und schlägt damit in der Gegenwart richtig zu

Horror, der in einer vergangenen Zeit angesiedelt ist, erfreut Gothic-Fans schon länger. Mārama findet aber einen Dreh, der das Gruseln aus neuer Perspektive ermöglicht.

Fantasy Filmfest Nights 2026 läuft ein neuseeländischer Gothic-Horrorfilm im Programm, der das Genre auf spannende neue Weise auslotet:

Mārama von Toa Stappard ruft seine größte Gänsehaut nämlich kulturell hervor.

Mārama ist eindringlicher Gothic-Horror aus Neuseeland

Mary (Ariana Osborne) heißt eigentlich Mārama. Als sie 1859 ins viktorianische England kommt, legt die junge Maori-Frau ihren Namen zugunsten eines für die Briten leichter auszusprechenden Namens allerdings ab. Ohnehin steht sie zwischen den Welten: Eigentlich hatte sie gehofft, nach der langen Schiffsreise in Yorkshire ihren weißen Vater zu finden. Doch nicht einmal ihre Schwester ist hier noch am Leben.

Der Walfänger Nathanial Cole (Toby Stephens) gibt der ohne finanzielle Mittel gestrandeten Waise zumindest eine Position als Gouvernante in seinem Haushalt. Doch je länger sie auf seinem Anwesen weilt, desto unheimlicher wird Mārama ihr neues Heim.



Schaut hier den Trailer zum Horror-Thriller Mārama:

Mārama - Trailer (English) HD

Mārama hat alles, was ein historischer Gothic-Horrorfilm braucht: dunkle Gänge, deren Geheimnisse im Kerzenschein erforscht werden wollen, unheimliche Spiegelbilder und ein imposantes Herrenhaus. Schon wenn der in England angesiedelte neuseeländische Film mit einer kulturellen Trigger-Warnung beginnt, dass hier die Maori-Kultur entweiht wird, steigt aber die Vorahnung einer neuen Auslegung des Genres auf.



Mārama befeuert seinen Horror mit Einfühlsamkeit

Damit kein falscher Eindruck für Horror-Fans entsteht: Mārama schreckt durchaus nicht vor blutigen Bildern zurück. Doch es ist die kulturelle Unterfütterung, die den Film mit dem besonderen Etwas auflädt.

Langsam steigert sich das Unwohlsein beim Schauen: Erst entdeckt die Heimatlose eine nachgebaute Maori-Hütte im Heckenlabyrinth des englischen Anwesens. Dann trifft sie mit "Onkel Jackie" (Erroll Shand) einen Briten, der mit den Tätowierungen ihres Volkes bedeckt ist. In einer der emotional schmerzhaftesten Szenen unterhalten Männer in Maori-Frauenkleidern eine Party mit fremdländischen Traditionen und als Mārama den Tanz ihrer Vorfahren gegen sie auspackt, wird ihre echte Wut nur lachend beklatscht. Das ist Culture Clash, nicht als Komödie, sondern als Horror.

In Mārama werden Verbrechen der Vergangenheit durch die Linse der Gegenwart erst richtig greifbar. Der Begriff der "kulturellen Aneignung" hat erst in diesem Jahrtausend in einer sensibilisierten Gesellschaft Einzug gehalten. Die Fassungslosigkeit über (echte) vergangene Gräueltaten gegenüber anderen Völkern macht sich der Horror-Thriller als ultimativen Schrecken zunutze. "Rückwärts in die Zukunft gehen" nennt die Erzählung das treffend selbst.

Mārama läuft am 18. und am 25. April 2026 in sieben deutschen Städten auf den Fantasy Filmfest Nights. Einen regulären deutschen Starttermin im Kino, Heimkino oder Stream hat der Film darüber hinaus noch nicht erhalten.

