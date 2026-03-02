Neuer Horrorfilm wird an den Kinokassen zur Sensation: Das Franchise hat jetzt 1 Milliarde geknackt

Vor wenigen Tagen ist mit Scream 7 die neuste Fortsetzung aus der Kult-Horror-Reihe gestartet. Das finanzielle Ergebnis nach dem ersten Wochenende beeindruckt.

Wenige Genres laufen im Kino heutzutage noch immer so erfolgreich wie Horrorfilme. Das hat übers vergangene Wochenende der Start von Scream 7 wieder eindrucksvoll bewiesen. Der aktuellste Teil der legendären Slasher-Reihe hat den besten Start des gesamten Franchise hingelegt und einen neuen Meilenstein geknackt.

Scream-Reihe ist dank Teil 7-Start jetzt 1 Milliarde schwer

Wie unter anderem Variety berichtet, konnte Scream 7 seit dem Start weltweit stolze 97 Millionen US-Dollar einspielen. Bei einem Budget von 45 Millionen Dollar ist das ein grandioser Start. Allein in den USA hat der siebte Teil mit über 64 Millionen Dollar den besten Start der gesamten Reihe hingelegt. Insgesamt kommt das Scream-Franchise laut The Numbers jetzt auf ein weltweites Box-Office-Ergebnis von über 1 Milliarde Dollar.

Nach ihrer Abwesenheit in Scream VI steht Neve Campbell als Franchise-Veteranin Sidney Prescott wieder im Mittelpunkt der Handlung. In Scream 7 werden sie und ihre älteste Tochter Tatum (Isabel May) von einem neuen Ghostface-Killer terrorisiert. Daneben müssen auch diverse Teenager:innen aus Tatums Freundeskreis um ihr Leben fürchten.

Wieder mit von der Partie sind außerdem Gale Weathers-Darstellerin Courteney Cox und in Gastauftritten vergangene Scream-Stars wie Matthew Lillard (Stu Macher), David Arquette (Dewey Riley) und Scott Foley (Roman Bridger).

Kommt nach Scream 7 auch Scream 8?

Beim US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt der Horrorfilm beispielsweise nur auf einen niedrigen Score von 33 Prozent. Dem finanziellen Erfolg von Scream 7 schaden die Reviews aber ganz und gar nicht.

Nach diesem frühen Einspielergebnis ist eine weitere Scream-Fortsetzung praktisch unvermeidlich. Offiziell angekündigt wurde Scream 8 bis jetzt noch nicht. Pläne mit einer speziellen Idee von Neve Campbell soll es aber schon geben und die Arbeit an Teil 8 soll bereits Fahrt aufgenommen haben.

Falls Scream 8 in Kürze fest angekündigt wird, rechnen wir ungefähr im Frühjahr 2028 mit einem Kinostart des nächsten Teils der Kult-Horror-Reihe.