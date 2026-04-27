Neuer House of the Dragon Staffel 3-Trailer verrät Start – und entfesselt riesige Schlachten

House of the Dragon Staffel 3 entfesselt die heiße Phase des Drachenkampfes. Der neue Teaser zeigt jetzt, wann die neuen Folgen bei HBO Max starten.

Die Drachen fliegen wieder: Wie der neue Teaser zu House of the Dragon Staffel 3 eindrucksvoll beweist, geht es in den neuen Folgen in die wohl härteste Phase des Krieges. Der Konflikt, der auch als Drachentanz bekannt ist, präsentiert in den neuen Folgen seine blutigsten Schlachten. Jetzt ist auch klar, wann die nächsten Episoden erscheinen werden.

Schaut hier den neuen Teaser zu House of the Dragon Staffel 3:

House of the Dragon -S03 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

House of the Dragon Staffel 3 entfesselt eine Abfolge riesiger Schlachten

Team Schwarz und Team Grün, die Parteien von Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) und König Aegon II (Tom Glynn-Carney), sind noch immer in unverhohlener Feindschaft verkeilt. Rhaenyra will Königsmund zurückerobern und damit den Krieg für sich entscheiden. Und Aegons Mutter Alicent (Olivia Cooke) soll ihr dabei die Tore öffnen, wie bereits der erste Teaser suggerierte.

Staffel 3 wird die größten Scharmützel aus dem Targaryen-Krieg zeigen: Unter anderem werden die Schlacht an der Gurgel, die Schlacht am Honigwein und die Schlacht in den Flusslanden zu sehen sein.

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In den bisherigen Einblicken sind neben den Fanlieblingen auch einige neue Figuren zu entdecken: So tritt etwa James Norton (House of Guinness) als Ormund Hightower erstmals auf dem Schlachtfeld auf.

Wann kommt House of the Dragon Staffel 3 zu HBO Max?

Wie der neue Teaser enthüllt, wird die 3. Staffel am 21. Juni 2026 bei Sky Atlantic, WOW und HBO Max landen.

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