Neuer James Bond-Darsteller: Diese 3 Stars sollen jetzt noch um die Rolle kämpfen

Das Rennen um den nächsten James Bond-Star nach Daniel Craig scheint langsam das Ziel zu erreichen. Moviepilot hat aktuelle Infos zu drei großen Stars, die jetzt in die finale Runde kommen sollen.

Es ist eine der spannendsten Fragen, die die Filmwelt jetzt schon so lange in Atem hält: Wer spielt denn nun James Bond nach dem großen Daniel Craig-Finale Keine Zeit zu sterben? So viele Namen sind in den letzten Monaten und Jahren als Favoriten im Netz kursiert, dass wohl nur noch hartgesottenste 007-Fans den Überblick behalten haben dürften.

Vor einigen Wochen tauchte zumindest eine aktuelle Liste sechs möglicher Kandidaten für die Bond-Rolle auf, die einigermaßen verlässlich klang. Jetzt gibt es ein Update eines verlässlichen Branchenmagazins, das drei der vier Stars im finalen Rennen um den 007-Posten erfahren haben will. Mit dabei sind zwei bekannte Namen.

Diese 3 Schauspielstars sollen im finalen Rennen um James Bond-Rolle sein

Wie Deadline von nicht offiziell bestätigten Quellen erfahren haben will, sollen diese drei Stars für Screen Tests als potenzielle neue Bond-Darsteller antreten:

Lowden und Turner befanden sich auch auf der Shortlist der sechs Namen, über die wir Ende August berichteten. Die Screen Tests gelten als wichtigste Station vor dem finalen Casting und liefern einen Hinweis, wer die besten Chancen auf eine Rolle hat. Deadline berichtet noch, dass insgesamt vier Stars in der Endauswahl sein sollen. Die vierte Person ist bislang aber noch nicht bekannt.

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Zuletzt befanden sich außerdem Jack O'Connell (Blood & Sinners) und Jacob Elordi (Euphoria) in der angeblichen Auswahl für finale Bond-Screen Tests. Der Hollywood Reporter berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen jetzt, dass beide Stars nicht mehr daran teilnehmen sollen. Das Branchenblatt nennt ebenfalls Lowden und Turner als gesicherte Namen für das finale Rennen, erwähnt O'Connor dagegen nicht.

Wann startet Bond 26 im Kino?

Der nächste Bond-Film entsteht erstmals unter der kreativen Leitung von Amazon. Zu den aktuellen Casting-Meldung hat sich der Konzern nicht selbst geäußert. Als Regisseur wurde Denis Villeneuve (Dune) verpflichtet, während Peaky Blinders-Autor Steven Knight das Drehbuch schreibt.

Details zur Handlung des 26. Bond-Films gibt es noch nicht. Schon länger gab es Gerüchte, dass sich der kommende 007-Teil um einen jüngeren Agenten drehen soll. Ansonsten dürfen Fans aber weiterhin über die Story des nächsten Bond-Blockbusters spekulieren. Beim aktuellen Stand der Produktion, für die der Hauptdarsteller noch immer nicht besetzt wurde, rechnen wir nicht vor 2028 mit einem Kinostart.