Neuer James Bond-Favorit steht fest: Mit diesem Namen hat bisher niemand wirklich gerechnet

Die Gerüchteküche zum nächsten James Bond-Film brodelt munter weiter. Wer wird den 007-Agenten in der heiß erwarteten Neuauflage spielen? Jetzt gibt es einen neuen Favoriten.

In den vergangenen Wochen wurde es etwas ruhiger um den groß angelegten James Bond-Neustart. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf die Dreharbeiten dennoch auf Hochtouren. Während aktuell das Drehbuch geschrieben wird, beschäftigt die Produktion vor allem eine Frage: die Wahl des Hauptdarstellers.

Wer wird der nächste James Bond? Vermutlich dürfte sich jeder britische Schauspieler, der ansatzweise in das Profil des Doppelnullagenten passt, inzwischen für die begehrte Rolle beworben haben. Nun macht ein neuer Name die Runde, der bisher von den wenigsten als Kandidat wahrgenommen wurde: Callum Turner.

Callum Turner ist der neue Favorit für James Bond 26

Vor wenigen Tagen tauchte Turners Name bei diversen Wettseiten auf, die ihre Tipps zum Casting des nächsten Bond-Darstellers abgegeben haben. An sich sind solche Wettseiten keine verlässliche Quelle. Jetzt meldet sich allerdings einer der am besten vernetzten Hollywood-Insider zu Wort und bringt ebenfalls Turners Namen ins Spiel.

Jeff Sneider landet regelmäßig große Scoops in seinem Newsletter TheInSneider . In der neuesten Ausgabe schreibt er, dass die Buchmacher:innen tatsächlich einer heißen Sache auf der Spur sind. Laut seinen Quellen soll Callum Turner tatsächlich im Rennen um den nächsten Bond und sogar der Favorit von Regisseur Denis Villeneuve sein.

Konkret schreibt Sneider:

Mir wurde gesagt, dass Turner tatsächlich die erste Wahl von Regisseur Denis Villeneuve für die Rolle des 007 ist und dass die Dinge tatsächlich in diese Richtung gehen, obwohl es noch früh ist und das Casting noch nicht offiziell begonnen hat, sodass noch keine Angebote gemacht wurden.

Callum Turner war bereits im Harry Potter-Universum

Die große Durchbruchsrolle fehlt dem 35-jährigen Briten bisher noch. Dennoch war Turner in einigen namhaften Projekten zu sehen, etwa der Kriegsserie Masters of the Air aus dem Hause Apple TV+. Zudem spielte er in zwei der Phantastische Tierwesen-Filmen den Zauberer Theseus Scamander im Harry Potter-Universum.

Turner konnte für seine Darbietung in dem Historienfilm Queen & Country einiges an Lob einheimsen, während seine Auftritte in der Jane Austen-Verfilmung Emma, dem Liebesfilm Eine Handvoll Worte und dem Drama Die Jungs im Boot auch nicht zu vernachlässigen sind. Als Nächstes ist er in der RomCom Eternity im Kino zu sehen.

Turner wirkt nicht selten wie ein Filmstar einer längst vergangenen Zeit. Mühelos könnte man ihn sich in einem Schwarzweißfilm aus den 1940er Jahren vorstellen, wie Sneider schreibt. Villeneuve scheint also einen ganz bestimmten Typ für seinen Bond vor Augen zu haben. Von einem offiziellen Casting sind wir aber noch weit entfernt.

Sneider merkt an, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet und sich daher noch einige Dinge ändern können, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Callum Turner mag Villeneuves Favorit sein, doch sicherlich haben auch Amy Pascal und David Heyman, die Produzent:innen, ein Wörtchen dabei mitzureden.

Nicht zuletzt dreht Villeneuve vorerst nur einen Film, während Amazon MGM Studios auf eine längerfristige Wiederbelebung der Reihe hofft. Die Wahl eines Hauptdarstellers ist somit eine äußerst sensible Entscheidung, die in vielerlei Hinsicht gedacht werden muss, wenn der neue 007 auch zu einer zweiten und dritten Mission antreten soll.