Neuer James Bond-Film erreicht endlich großen Meilenstein: Der nächste 007-Darsteller ist zum Greifen nah

Wer wird der nächste James Bond? Um diese Frage endlich bald beantworten zu können, hat Amazon MGM Studios offiziell die Casting-Auditions für die 007-Rolle gestartet.

Im Prinzip gab es schon Gerüchte um den neuen James Bond-Darsteller, seit Daniel Craig (Casino Royale) 2019 öffentlich seinen Abschied von dem Agenten-Franchise verkündete. Etliche Namen wurden in diesem Zeitraum schon ins Spiel gebracht, die angeblich jeweils als Favoriten für die jüngere 007-Version gelten. Doch die unter anderem kolportierten Callum Turner, Louis Partridge oder Aaron Taylor-Johnson wurden nie von den verantwortlichen Amazon MGM Studios amtlich bestätigt.

Nun kommt endlich Schwung in die Sache, denn wie Variety exklusiv berichtet, wurde jetzt ganz offiziell mit dem Casting für die begehrte Titelrolle im 26. Bond-Film begonnen. Hierfür hat man sich auch gleich eine erfahrene Franchise-Expertin an Bord geholt.

Die Suche nach dem neuen James Bond nimmt Form an: Casting-Veteranin soll den nächsten 007 finden

Demnach wurde Casting-Direktorin Nina Gold verpflichtet, um die umfangreichen Auditions zu leiten. Eine Personalie, die durchaus Sinn ergibt, schließlich gehört die Britin zu den großen Koryphäen ihres Fachs.

Seit über 30 Jahren ist Gold für die Castings diverser Film- und Serienproduktionen verantwortlich gewesen, darunter auch beliebte Franchises wie Star Wars und Game of Thrones. Einer ihrer größten Coups war die Entdeckung von Daisy Ridley für den Part der Rey in der jüngsten Star Wars-Trilogie. Zudem gehörte sie auch zu den ersten fünf Nominierten der 2026 neu eingeführten Casting-Kategorie bei den Oscars, wo sie für Hamnet allerdings nicht ausgezeichnet wurde.

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Kein Wunder also, dass die Produzent:innen von Bond 26 auf die Expertise von Nina Gold setzen. Diese kann nun einmal mehr ihr Diamantenauge beweisen und für Regisseur Denis Villeneuve (Dune) das gewünschte "frische Gesicht" ausfindig machen. Sie tritt damit übrigens die Nachfolge ihrer Kollegin Debbie McWilliams an, die 40 Jahre lang für das Bond-Franchise arbeitete und beim Auswahlprozess der letzten drei 007-Darsteller Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig entscheidend beteiligt war.

Wann erscheint Bond 26 im Kino?

Da bislang noch kein James Bond-Darsteller verpflichtet wurde, steht natürlich auch noch kein offizielles Startdatum für Bond 26 fest. Sollte das Casting in naher Zukunft erfolgreich abgeschlossen werden und die Produktion des Agentenfilms Ende 2026 oder im Frühjahr 2027 beginnen können, wäre ein Kinostart 2028 wohl am realistischsten.