Neuer James Bond-Kandidat enthüllt: Tom Francis ist 26 Jahre alt und hat erst in einem einzigen Film mitgespielt

Vergesst alle bisherigen Bond-Gerüchte. Erst jetzt hat das Casting für das Reboot der legendären Agentenreihe offiziell angefangen. Einen Bewerber gibt es offenbar schon: Tom Francis.

Seit letzter Woche wissen wir: Der Casting-Prozess für den Bond-Neustart hat begonnen. Die Gerüchte der vergangenen Wochen und Monate sind damit hinfällig. Erst jetzt begeben wir uns in die Phase, in der es ernst wird. Passend dazu gibt es einen völlig unerwarteten Schauspieler, der seine Bewerbung eingereicht hat.

Tom Francis hat für James Bond 26 vorgesprochen: Bekannt ist er vor allem von der Bühne

Wie Variety berichtet, war der britische Schauspieler Tom Francis bei einem Vorsprechen zum 26. James Bond-Film, der die Reihe unter dem Dach von Amazon MGM Studios neu starten soll. Francis tauchte bisher in keiner der Spekulationen auf, was u.a. daran liegen könnte, dass er bis dato vor allem durch seine Bühnenarbeit bekannt ist.

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Von 2023 bis 2025 war er als Joe Gillis in der ungewöhnlichen Neuauflage von Sunset Boulevard zu sehen – zuerst im West End in London, dann am Broadway in New York. Für seine starke Performance erhielt er 2024 den Olivier Award als bester Schauspieler in einem Musical. Später wurde er auch für den Tony Award nominiert.

Darüber hinaus spielte er in Aufführungen von Klassikern wie Rent (2020), Hair (2021) und What's New Pussycat (2021) mit. Auch in der Shakespeare-Variation & Juliet (2022-2023) hatte er einen Part, ehe er 2025 bei Netflix sowohl sein Serien- als auch sein Filmdebüt ablieferte – konkret in der finalen Staffel von You und in Jay Kelly.

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Casting-Direktorin verrät: Der neue Bond muss Sexappeal haben und schauspielern können

Welche Chancen Francis auf die Rolle von James Bond hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Vermutlich dürfte sich gerade jeder britische Schauspieler im passenden Alter bewerben. Der neue Bond darf nicht zu alt sein, verriet Casting-Direktorin Nina Gold gegenüber Deadline , damit er mindestens drei, vier Filme spielen kann.

Mit 26 Jahren passt Tom Francis definitiv ins gesuchte Profil. Was darüber hinaus noch von Vorteil ist? "[Der neue Bond] muss Sexappeal ausstrahlen", gibt Gold bei Deadline zu Protokoll. Ach ja, und dass er gut schauspielern kann, wäre auch von Vorteil. Mit seinen Theaterauszeichnungen hat das Francis auf alle Fälle schon bewiesen.