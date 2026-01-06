Neuer James Bond-Star steht angeblich schon fest: "Er plappert es in der ganzen Stadt herum"

Seit Ende letzten Jahres gilt Callum Turner als neuer James Bond-Favorit. Nun soll der britische Schauspieler angeblich schon fest gecastet sein – und kann es kaum für sich behalten, heißt es.

Eine der wichtigen Qualitäten eines Agenten oder Spions ist die absolute Geheimhaltung. Eine Qualifikation, die dem mutmaßlichen James Bond-Schauspieler in spe fehlen könnte, wenn man aktuellen Berichten glaubt. Spätestens seit Dezember letzten Jahres gilt der 35-jährige Callum Turner als nächster 007-Favorit, der nun angeblich schon fest für Bond 26 von Dune-Regisseur Denis Villeneuve gecastet worden sein soll. Eine mutmaßliche Top Secret-Info, die Turner selbst unter die Leute zu bringen scheint.

Ein Quantum Tratsch: James Bond-Favorit Callum Turner kann Casting-Geheimnis angeblich nicht für sich behalten

Grundlage des 007-Gerüchts ist ein Bericht der britischen Boulevardzeitung Daily Mail , deren Infos wir zugegebenermaßen nicht unbedingt für volle Münze nehmen können. Darin heißt es, eine Callum Turner nahestehende Quelle habe folgendes zu Protokoll gegeben: "Er hat die Neuigkeit in der ganzen Stadt herumgeplappert. Callum ist der neue Bond, das wurde bestätigt. Jeder in seinem Umfeld spricht darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt." Darüber hinaus soll auch schon seine Verlobte, Popstar Dua Lipa, ganz aus dem Häuschen sein: "Dua ist überglücklich für Callum. Sie sagt schon die ganze Zeit, dass sie gerne das Bond-Theme aufnehmen würde."

Offiziell bestätigt hat Amazon MGM bisher weder den aus dem Harry Potter-Franchise und der Apple-Serie Masters of the Air bekannten Schauspieler noch seine musikalische Partnerin, die schon am Soundtrack des Sci-Fi-Films Alita: Battle Angel beteiligt gewesen ist. Sobald sich etwas Amtliches im Cast des Agentenfilms tut, schlagen wir natürlich Alarm.

Weitere 007-Darsteller sind nach wie vor im Rennen

Während sich viele Publikationen bereits auf Callum Turner eingeschossen haben, bleiben andere Outlets kritischer. Nicht zuletzt aufgrund der fragwürdigen britischen Quelle der Information.

World of Reel betonte zuletzt, dass laut deren eigenen Infos aus dem Umfeld der Produktion auch noch Jacob Elordi (Frankenstein) im Rennen sei, die Nachfolge von Daniel Craig anzutreten. Dagegen spricht lediglich eine der Bedingungen, die Regisseur Villeneuve für seinen Bond-Darsteller nannte: Demnach wolle er einen Briten und ein "frisches Gesicht". Und während Elordi vielleicht noch letztere Bedingung erfüllt, ist er leider Australier. Aber vielleicht weitet der Filmemacher die Voraussetzung ja auch auf den Commonwealth aus ...

Mit einem Kinostart des 26. James Bond-Films ist jedenfalls frühestens 2027 oder gar 2028 zu rechnen.