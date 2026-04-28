Neuer John Wick-Film feiert Meilenstein mit erstem Bild: Er bringt eine der besten Figuren der Reihe zurück

John Wick 5 nimmt immer mehr Gestalt an, aber vorher erscheint erstmal noch das ein oder andere Spin-off beziehungsweise Prequel. Jetzt fällt ein Dreh-Startschuss.

John Wick war ein so durchschlagender Erfolg, dass zu den mittlerweile vier Filmen noch ein Spin-off und eine Serie veröffentlicht wurden. Außerdem steht uns John Wick 5, ein animiertes Prequel und das Spin-off rund um den Auftragskiller Caine ins Haus. Genau dazu haben jetzt die Dreharbeiten begonnen.

Donnie Yen teilt erstes Bild zum Drehstart seines John Wick-Spin-offs

From the World of John Wick: Ballerina mit Ana de Armas hat es vorgemacht (auch wenn das Einspielergebnis besser hätte ausfallen können) und nun soll mit einem eigenen John Wick-Ableger zu Caine nachgelegt werden.

Details zur Handlung des Films über den blinden, eigentlich schon in Rente gegangenen Auftragskiller Caine (Donnie Yen) gibt es noch nicht. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass die Produktion nun ganz offiziell begonnen hat.

Auf Instagram teilt der Regisseur und Hauptdarsteller folgendes Bild zum Drehstart:

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Diesem Bild nach zu urteilen scheint der bisherige Titel des Films ganz wie bei Ballerina schlicht From the World of John Wick: Caine zu lauten. Aber daran kann sich natürlich auch immer noch etwas ändern, oft stehen auf Filmklappen zum Beispiel nur Arbeitstitel oder Codenamen, wie es zuletzt beim Zelda-Film der Fall war.

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Mit Caine bekommt dann eine Figur ihren eigenen, großen Auftritt, die erst in John Wick: Kapitel 4 eingeführt worden ist. Der blinde Profi-Killer wollte eigentlich erst gar nicht gegen seinen alten Freund und Kollegen John Wick antreten, wurde dann aber dadurch dazu gezwungen, dass der Bösewicht seine Tochter bedroht hat.

Caine kann zwar nichts sehen, gilt aber trotzdem als einer der besten Auftragskiller in der Welt der John Wick-Filme. Das Aufeinandertreffen der beiden Giganten fällt dann auch wirklich denkwürdig aus und die Post Credit-Szene kann mit noch einigen ungeklärten Fragen zu der interessanten Figur aufwarten.

Wann startet From the World of John Wick: Caine im Kino?

Einen konkreten Starttermin für den Action-Film von und mit Martial Arts-Spezialist Donnie Yen gibt es noch nicht. Aber wenn jetzt die Dreharbeiten beginnen und die Postproduktion nicht allzu viel Zeit in Anspruch nimmt, könnte From the World of John Wick: Caine mit etwas Glück schon Ende 2027 oder dann 2028 in den Lichtspielhäusern Deutschlands anlaufen.