Neuer Katastrophen-Thriller stürmt Netflix-Charts und wird jetzt sogar Platz 1 der beliebtesten Filme gefährlich

Dieser Tage befindet sich viel Bewegung in den Netflix-Charts. Ein neuer Film kommt, ein alter Film geht. Aktuell erleben wir den Aufstieg eines packenden Katastrophen-Thrillers.

Erst gestern konnten wir einen neuen Platz 1 bei Netflix küren: Die RomCom Was ist Liebe wert – Materialists hat es direkt zum Start an die Spitze der Streaming-Charts geschafft und hält sich dort auch einen Tag später noch recht zuversichtlich. Völlig konkurrenzlos ist der Film mit Dakota Johnson in der Hauptrolle nicht – im Gegenteil.

Wer die Netflix-Charts in den vergangenen Tagen beobachtet hat, wird festgestellt haben, dass dort ein Film nach oben klettert, von dem vor einer Woche vermutlich nur die Wenigsten wussten, dass er überhaupt existiert. Nun steuert Cortafuego – Umgeben von Feuer jedoch zielstrebig auf das Ende der Netflix-Leiter zu.

Netflix-Charts: Cortafuego – Umgeben von Feuer steigt auf

Aktuell belegt das spanische Original Platz 2 in der Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix. Dass der Katastrophen-Thriller so gut ankommt, dürfte kein Wunder sein, denn er erzählt eine spannende Geschichte. In deren Zentrum befindet sich eine Frau namens Mara (Belén Cuesta), die nach dem Tod ihres Mannes mit ihrer Tochter Lide (Candela Martínez) ein Sommerhaus im Wald herrichten und verkaufen will.

Eine Abschiedsgeste, um über den tragischen Verlust hinwegzukommen. Der Schmerz nimmt jedoch kein Ende: Plötzlich verschwindet Lide und Flammen breiten sich um das Grundstück aus. Was folgt, ist ein unerbittlicher Überlebenskampf gegen das Feuer und die verzweifelte Suche einer Mutter nach ihrer Tochter. Unmöglich kann Mara jetzt auch noch den letzten Menschen in ihrem Leben verlieren, der ihr wichtig ist.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 25. Februar 2026):

Cortafuego ist eine klassische Netflix-Erfolgsgeschichte

Bei Cortafuego – Umgeben von Feuer kann man derzeit schön beobachten, wie sich ein Netflix-Original herumspricht und an Bekanntheit gewinnt. Anfangs war der Film eher auf den mittleren Plätzen der Top 10. Jetzt kreist er um die Spitze und hat eine realistische Chance, ganz oben auf dem Siegertreppchen zu landen. Nicht zuletzt hat er das in 28 anderen Netflix-Märkten bereits geschafft, wie Flixpatrol zu entnehmen ist.

Zum Weiterlesen: Warum Materialists bei Netflix so gut ist

Materialists ist jedoch kein zu unterschätzender Konkurrent, denn Dakota Johnson ist in Deutschland einer der beliebtesten Stars bei Netflix. Aktuell belegt sie sowohl den ersten als auch den letzten Platz der Top 10. Vor ein paar Wochen war sie dort außerdem mit der Tragikomödie Am I OK? vertreten. Insgesamt zehn Filme mit der US-amerikanischen Schauspielerin befinden sich derzeit bei Netflix im Abo.