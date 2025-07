Neuer Kino-Geheimtipp entfesselt bizarren Body-Horror: Together bietet aber mehr als richtig eklige Bilder

Im Kino könnt ihr ab jetzt einen bizarren neuen Film schauen, der viel mehr zu bieten hat als ekligen Body-Horror. Together punktet vor allem als irrwitzig-bittere Beziehungsstudie.

Neben den großen Blockbustern gehen kleinere aktuelle Kinofilme gerne mal etwas unter. Wer Horror mag und einen Geheimtipp abseits von Superman, The Fantastic Four: First Steps, Die nackte Kanone & Co. sucht, sollte sich den Neustart Together - Unzertrennlich nicht entgehen lassen.

Das Spielfilmdebüt von Regisseur Michael Shanks überrascht und schockt immer wieder mit bizarren Body-Horror-Momenten, die einen im Kinosessel zusammenzucken lassen. Together - Unzertrennlich punktet aber vor allem durch die Chemie der Hauptdarsteller:innen und die Dynamik einer zerstörten Beziehung.

Horror-Tipp neu im Kino: Darum geht es in Together - Unzertrennlich

Im Film zieht das Paar Millie (Alison Brie) und Tim (Dave Franco) aus New York aufs Land, weil sie hier eine neue Stelle als Lehrerin antritt. Mitten im Wald müssen sich die beiden nicht nur mit ihrer stark beschädigten Beziehung auseinandersetzen, die kurz vor dem Ende zu stehen scheint. Nach dem Sturz in eine Höhle und dem Trinken des Wassers von dort bemerken Millie und Tim Veränderungen ihrer Körper, die auf seltsame Art immer stärker zusammenwachsen.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Together - Unzertrennlich:

Together blickt durch bizarr-eklige Bilder auf eine toxische Beziehung

Wenn sich in Shanks' Film Gliedmaßen unter lautem Knacken verformen, Lippen schmatzend aneinanderkleben und ein Quickie auf der Schultoilette peinlich-schmerzhaft eskaliert, fährt Together - Unzertrennlich eine ganze Palette an eindringlichen Body-Horror-Momenten auf. Diese grausigen Spitzen sind aber nur die Genre-Kirsche auf der Sahne, denn die Story punktet vielmehr durch die komplexe Darstellung der Beziehung von Millie und Tim.

Da Alison Brie und Dave Franco auch im wahren Leben seit 8 Jahren verheiratet sind, wirkt ihre Chemie vermutlich umso glaubwürdiger. In Together - Unzertrennlich bekommt man es jedenfalls mit Charakteren zu tun, die viel mehr sind als nur Zielscheiben für möglichst bizarre Horror-Einlagen.

Stattdessen vermitteln Shanks als Regisseur und Drehbuchautor sowie Brie und Franco in den Hauptrollen glaubhaft die Hürden einer belasteten Beziehung und wie schwierig es sein kann, ohne die nötige Kommunikation noch einen gemeinsamen Weg zu finden. Auch wenn Franco als gescheiterter Hobby-Musiker mit etwas zu großem Künstlerego den augenscheinlich unsympathischeren Part abbekommt, entwickelt sich Tim ebenso zum nachvollziehbar gezeichneten Mensch voller Ecken und Kanten.

Zwischendurch ist die Beziehungsdynamik zwischen dem Paar fast interessanter als der nächste Schockmoment, den der Regisseur meist sehr wirkungsvoll inszeniert. Doch Together - Unzertrennlich bewegt sich mit den bizarr verformten Körpern (und Geistern) von Tim und Millie immer konsequenter auf einezu, bei der vor allem das allerletzte Bild des Films noch länger nachhallt.

Together - Unzertrennlich läuft seit dem 31. Juli 2025 in den deutschen Kinos.