Er startete vor vier Tagen und gilt schon jetzt als einer der größten Flops aller Zeiten: Der Katastrophenfilm eines Meisterregisseurs soll bis zu 200 Millionen verlieren

Im Kino gibt es gerade einen Film zu sehen, der aller Voraussicht nach zu den größten Leinwand-Katastrophen aller Zeiten zählen wird. Trotz Meisterregisseur und Tom Cruise.

Der mächtigste Geschäftsmann aller Zeiten hat die Welt an den Abgrund des Verderbens geführt und soll sie nun retten – das in etwa ist die Prämisse von Digger. Der neue Film von Birdman-Regisseur Alejandro González Iñárritu mit Tom Cruise in der Hauptrolle ist eine Art Katastrophenfilm, und zwar auch finanziell: Hochrechnungen zufolge könnte er sich zu einem der größten Kassenflops der Filmgeschichte entwickeln.

Extrem teure Tom Cruise-Satire verliert angeblich bis zu 200 Millionen Dollar

Wie Variety berichtet, erwirtschaftete die schwarze Komödie in den drei Tagen seit dem US-Start am Freitag lediglich 8 Millionen US-Dollar, die womöglich sogar noch einmal nach unten korrigiert werden müssen. Zum Vergleich: Das Biopic Michael, das in Sachen Budget und Kino-Reichweite in etwa Digger entsprach, erwirtschaftete in derselben Zeitspanne laut The Numbers über 97 Millionen Dollar.

Schaut hier den Trailer zu Digger:

Digger - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Supergirl, der bisher als einer der schlimmsten Misserfolge des Jahres galt, spielte in 3 Tagen derselben Quelle zufolge ganze 37 Millionen ein. Zu Recht bezeichnet Variety Digger also als "einen der womöglich größten Flops aller Zeiten". Immerhin müsste der Film bei einem Budget von 160 Millionen aufwärts laut Informationen der Seite mindestens 300 Millionen einnehmen, nur um seine Kosten wettzumachen. Stattdessen stehen 200 Millionen Dollar Verlust zu erwarten.

Wie kam es dazu – trotz eines der größten Hollywoodstars im Cast und des gefeierten Regisseurs Iñárritu, der mit Birdman oder The Revenant - Der Rückkehrer auch schon große Kassenerfolge verzeichnen konnte?

Der größte Faktor am gescheiterten Start des Films dürften die negativen Kritiken und Publikumsreaktionen gewesen sein: Rotten Tomatoes zufolge gaben lediglich 51 Prozent der Kritiker:innen dem Film ihre Zustimmung, die US-Zuschauer:innen verteilten einen niedrigen CinemaScore von C+.

Digger "scheitert grandios", schreibt auch Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf in seiner Kritik:

Als Komödie zu angespannt und unlustig, als Satire nicht scharf genug: Digger scheitert als Meta-Katastrophenfilm und elevated Event-Blockbuster. Nur als Cruise-Showcase ist diese groteske Tour de Force bis zur letzten Sekunde faszinierend.

Im Übrigen gibt es viele Argumente, die auch abseits der Kritiken gegen einen großen Hit im Kino sprechen: Digger gehört keinem erfolgsträchtigen Franchise an. Satiren und schwarze Komödien gelten darüber hinaus nicht gerade als Publikumsmagneten, insbesondere nicht solche, die in den USA ein R-Rating bekommen (hierzulande meist mit FSK 16 oder FSK 18 verbunden). In den letzten Jahren hat sich an Beispielen wie Amsterdam oder Babylon außerdem gezeigt, dass auch die größten Hollywoodstars keine Hits mehr garantieren.

International kommt Digger laut Box Office Mojo übrigens auf ein Ergebnis von 20 Millionen US-Dollar. Die Abneigung oder Indifferenz gegen den Film scheint also nicht nur ein US-spezifisches Phänomen zu sein.