Neuer Kriegsfilm erobert sofort Platz 1 der Amazon-Charts: Ihm gelang, was noch nie ein deutscher Film schaffte

In den Amazon-Charts hat sich ein Kriegsfilm auf Platz 1 gesetzt, der erst 2025 in den Kinos lief. Als deutsches Original des Streamers ist er einzigartig.

Bei Amazon gewinnen Kriege und Katastrophen. Das zeigt sich zumindest mit einem Blick auf die Charts des Streamingdienstes, die aktuell der deutsche Kriegsfilm Der Tiger erobert hat – noch vor dem Blockbuster Greenland und seinem Weltuntergang. Der fiktiven Geschichte über eine Panzerbesatzung im Zweiten Weltkrieg wurde eine einzigartige Ehre zuteil.

Der Tiger ist das erste deutsche Amazon Original im Kino: Darum geht's in dem Kriegsfilm

Der Tiger von Regisseur Dennis Gansel spielt an der Ostfront des Jahres 1943. Stalingrad ist verloren, die deutschen Streitkräfte befinden sich auf dem Rückzug. Die Besatzung eines Tiger-Panzers unter Kommandant Gerkens (David Schütter) dagegen erhält einen Sonderauftrag: Sie soll den Offizier Paul von Hardenburg (Tilman Strauss) hinter den feindlichen Linien aufspüren und auf eigenes Gebiet zurückbringen.

Schaut hier den Trailer zu Der Tiger:

Der Tiger - Trailer (Deutsch) HD

Die Reise der Protagonisten wird nicht nur zu einem gefährlichen Abenteuer, sondern zwingt sie auch zu einem Blick nach Innen: Aufgeputscht durch Methamphetamin, heute auch als Crystal Meth bekannt, muss sich jeder einzelne der Schicksalsgemeinschaft mit dem Alptraum des Krieges und den eigenen Taten auseinandersetzen.

Lange, bevor Der Tiger die Amazon-Charts eroberte, konnte er mit einer einzigartigen Errungenschaft glänzen: Als erste deutsches Amazon-Originalproduktion bekam er am 18. September 2025 einen Start in deutschen Kinos. Im Stream von Prime Video ist er seit dem 2. Januar 2026 verfügbar.

So sehen aktuell die Amazon-Film-Charts aus (Stand: 5. Januar):

