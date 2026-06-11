Neuer Krimi-Thriller stürmt sofort die Netflix-Charts: Mysteriöse Spannung in unter 2 Stunden

Zwei Jahre nach dem ersten Teil ist bei Netflix jetzt die Fortsetzung einer polnischen Krimi-Thriller-Reihe erschienen. Das Sequel hat die Film-Charts sofort wieder im Griff.

Mit ihrer Farben des Bösen-Romanreihe hat die Autorin Malgorzata Oliwia Sobczak die Vorlage für einen aktuellen Netflix-Hit geschaffen. Vor zwei Jahren ist die erste Adaption des dramatischen Krimi-Thrillers mit dem Titel Farben des Bösen: Rot erschienen, die direkt Platz 1 der Film-Charts erobern konnte.

Erst gestern, am 10. Juni 2026, ist mit Farben des Bösen: Schwarz die Fortsetzung erschienen, in der Jakub Gierszal als Staatsanwalt Leopold Bilski in einem neuen rätselhaften Verbrechensfall ermittelt. Nur ein Tag nach Netflix-Release belegt das knapp zweistündige Sequel schon jetzt Platz 2 der Film-Top-10.

Neuer Netflix-Thriller in den Charts: Darum geht es in Farben des Bösen: Schwarz

Im neuen Teil von Regisseur Adrian Panek verschwindet ein kleiner Junge aus einer verschlafenen Kleinstadt von einem Tag auf den anderen spurlos. Leopold Bilski nimmt den Vermisstenfall als Staatsanwalt auf und bemerkt schnell, dass das Verschwinden des Jungen mit einem älteren Fall zu tun hat.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 11. Juni 2026):

Obwohl die Romanreihe von Sobczak anfangs als Trilogie gedacht war, umfasst sie mittlerweile schon vier Bände. Nach den bisher zwei Netflix-Filmen gibt es also noch mehr Stoff, der für weitere Verfilmungen herhalten könnte. Infos zum nächsten möglichen Film gibt es aktuell nicht.

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