Neuer Mega-Trailer zeigt erste House of the Dragon Staffel 3-Szenen und weitere Serien-Highlights 2026

Endlich gibt es die ersten bewegten Bilder aus der 3. Staffel von House of the Dragon zu sehen. Sie wurden als Teil eines neuen Mega-Trailers von HBO veröffentlicht.

Während sich 2025 langsam dem Ende neigt, blickt die Film- und Serienwelt bereits ins nächste Jahr, wo zahlreiche Highlights warten. Gerade Game of Thrones-Fans dürften inzwischen sehr hibbelig sein, denn zum ersten Mal erwarten uns gleich zwei (!) neue Titel aus der düsteren Welt von Westeros. Das wird ein Fest.

Serien-Highlight 2026: Großer HBO-Trailer enthüllt ersten Blick auf House of the Dragon Staffel 3

Der US-amerikanische Sender HBO und der dazugehörige Streaming-Dienst HBO Max haben eine Vorschau veröffentlicht, die uns kurze Einblicke in heiß erwartete Serien gewährt. Allen voran gehört dazu die 3. Staffel von House of the Dragon und der völlig neue Game of Thrones-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms.

Bei House of the Dragon handelt es sich sogar um die allerersten bewegten Bilder, die wir überhaupt aus den bevorstehenden Folgen zu Gesicht bekommen. Über das gezeigte Material legt sich ein unheilvoller Satz: "Rhaenyra wird tun, was sie tun muss. Und was sie tun muss, wird schrecklich sein." Der Tanz der Drachen beginnt.

Hier könnt ihr den Trailer schauen:

HBO Coming In 2026 - Trailer (English) HD

Abseits von House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms erinnert der Trailer an die Rückkehr der von Zendaya angeführten Dramaserie Euphoria, während sich das Sci-Fi-Epos Dune mit einer weiteren Staffel von Dune: Prophecy zurückmeldet. Auch ein großer DC-Titel ist dabei: Lanterns bringt die Green Lanterns auf die Erde. The Big Bang Theory-Fans bekommen außerdem einen Mini-Einblick mit zwei Momenten aus dem neuen Spin-off Stuart Fails to Save the Universe.

Nächstes Jahr startet HBO Max in Deutschland und zeigt die neue Game of Thrones-Serie

Besonders spannend ist der Trailer für uns in Deutschland, da im Januar HBO Max endlich auch hierzulande an den Start geht. Bereits laufende Serien wie House of the Dragon werden wir zwar dort nicht zu Gesicht bekommen, da die Lizenzen noch bei anderen Anbietern liegen. Die Neustarts gibt es dagegen exklusiv bei HBO Max.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zum HBO Max in Deutschland

Konkret startet HBO Max am 13. Januar 2026 in Deutschland. Wenige Tage später, am 19. Januar 2026, folgt die Staffelpremiere von A Knight of the Seven Kingdoms. Und wenn wir ganz weit in die Zukunft blicken, trifft dort irgendwann auch die aufwendige Harry Potter-Neuverfilmung ein, deren Dreharbeiten im Sommer begonnen haben.