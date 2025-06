Neuer Momo-Film kommt: Erster Trailer zum Fantasy-Blockbuster aus Deutschland

Michael Ende hat viele unsterbliche Fantasy-Geschichten geschaffen. Mit Momo wird die wohl unheimlichste nun zu neuem Leben erweckt. Wir haben den Trailer zur aufwendigen Neuverfilmung für euch.

Dieses Jahr kommt ein ganz besonderer Fantasy-Blockbuster auf uns zu. Und nein, die Antwort ist ausnahmsweise nicht Wicked: Teil 2. Obwohl der Hype um das Oz-Abenteuer kaum größer sein könnte, dürfen sich Genre-Fans im Oktober auf eine Fantasy-Geschichte freuen, die – zumindest in Deutschland – sogar noch bekannter ist.

Die Rede ist von Momo, der Neuverfilmung des gleichnamigen Romans von Michael Ende, der ebenfalls hinter Klassikern wie Die unendliche Geschichte und Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer steckt. Nachdem es lange Zeit ziemlich ruhig um das Projekt war, gibt es jetzt einen Trailer zu der dystopischen Zeit-Odyssee.

Trailer zum neuen Momo-Film: Eine der unheimlichsten Fantasy-Geschichten erwacht zu neuem Leben

Momo - Trailer (Deutsch) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die titelgebende Momo (Alexa Goodall), die die Ruinen eines alten römischen Amphitheaters ihr Zuhause nennt. Mit ihrem besten Freund Gino (Araloyin Oshunremi) vertreibt sie sich die Zeit – ohne zu ahnen, um was für ein kostbares Gut es sich dabei handelt. Bald beginnt ein zwielichtiger Konzern, die Zeit der Menschen zu stehlen, und verwandelt die Welt in einen düsteren Ort.

Während graue Herren und Frauen die Zeit einsacken, offenbart sich Momo eine magische Schildkröte und führt das junge Mädchen zu dem geheimnisvollen Meister Hora (Martin Freeman), der sich als Hüter der Zeit entpuppt. Doch kann er ihr helfen, die finsteren Gestalten und ihren Plan aufzuhalten? Das werden wir herausfinden, wenn die Momo-Neuverfilmung am 2. Oktober 2025 in den deutschen Kinos startet.

Vor dem Momo von 2025 hat es bereits fünf andere Verfilmungen des Fantasy-Klassikers gegeben

Inszeniert wurde der Film von Christian Ditter, der sich mit Jugendbuchverfilmungen und Fantasy-Stoffen auskennt. Ditter drehte die Vorstadtkrokodile-Trilogie und schickte Wickie auf großer Fahrt. Im englischsprachigen Raum hat er sich durch seine RomComs Love, Rosie und How to Be Single einen Namen gemacht. Nun bringt er Momo als großen deutschen Fantasy-Blockbuster auf die Leinwand.

Es handelt sich jedoch nicht um die erste Verfilmung von Michael Endes Buchvorlage. Zwischen 1975 und 2003 sind bereits fünf Projekte in Film und Fernsehen erschienen, die sich auf Momo beziehen. Die bekannteste Momo-Adaption stammt aus dem Jahr 1986 und wartet mit Radost Bokel, Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl und John Huston (!) als Meister Hora im Cast auf. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie Verfilmung Nr. 6 ausfällt.

Alle Momo-Verfilmungen im Überblick: