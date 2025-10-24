Neuer Netflix-Film erobert sofort die Charts – und jeder wird verstehen, wie das passieren konnte

Im Netflix-Abo ist gerade erst ein neuer Horror-Thriller erschienen, der eine heftige Zombie-Epidemie entfesselt. Wenig überraschend steht er sofort fast an der Spitze der Film-Charts.

Die Halloween-Saison ist in vollem Gange und auch bei Netflix erfreuen sich Filme härterer Gangart gerade großer Beliebtheit. Dieser Effekt kommt aktuell dem neuen Zombie-Thriller The Elixir zugute. Der indonesische Film ist erst seit dem 23. Oktober 2025 bei dem Streamer verfügbar und belegt in der Top 10 von Netflix gerade schon Platz 2.

Wer in der gruseligsten Zeit des Jahres blutiges Zombie-Chaos sehen will, ist hier genau an der richtigen Adresse.

Neuer Horror-Thriller in den Netflix-Charts: Darum geht es in The Elixir

Im Film von Regisseur Kimo Stamboel (Headshot) führt eine zerstrittene Familie in einem kleinen indonesischen Dorf ein Unternehmen für natürliche Heilmittel. Als der Besitzer ein neues innovatives Elixier für ewige Jugend auf den Markt bringen will, löst dieses eine fatale Katastrophe aus. Jeder, der mit dem Elixier in Kontakt kommt, verwandelt sich in eine Art rasenden Zombie. Schnell entsteht vor Ort eine blutige Epidemie, in der sich die zentrale Familie zusätzlich ihren persönlichen Konflikten stellen muss.

Schaut hier noch einen Trailer zum Zombie-Schocker The Elixir:

The Elixir - Trailer (English Subs) HD

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 24. Oktober 2025):

Als Regisseur und zweite Hälfte des Duos The Mo Brothers mit Timo Tjahjanto war Kimo Stamboel in der Vergangenheit für extreme Horror- und Action-Filme wie Macabre und Headshot verantwortlich. Der Filmemacher steht für heftige Gewalteinlagen, die auch in seinem neuen Werk The Elixier deutlich zum Tragen kommen. Wer blutigen Zombie-Horror mag, sollte bei dem Netflix-Hit also definitiv einen Blick riskieren.

