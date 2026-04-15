Neuer Netflix-Film hält sich in den Charts und kaum jemand weiß, dass er einen Oscar-Gewinner kopiert

Filmfans, die aktuell in den Netflix-Charts den Film Fühlt ihr meine Stimme? schauen, dürften ein Déjà-vu erleben. Denn diesen Film gab es vorher schon zwei Mal. Einmal sogar oscarprämiert.

Am 3. April 2026 ist bei Netflix die italienische Tragikomödie Fühlt ihr meine Stimme? von Luca Ribuoli gestartet und treibt sich seitdem mal höher und mal tiefer in den Charts der meistgeschauten Filme herum. Aktuell belegt er Platz 7. Doch hättet ihr gewusst, dass die berührende Geschichte bereits das zweite Remake ist und die vorige, englischsprachige Adaption vor gar nicht so langer Zeit den Oscar als bester Film gewonnen hat?



Fühlt ihr meine Stimme? Der Netflix-Film kopiert einen Oscar-Gewinner

Worum geht's in Fühlt ihr meine Stimme? Die italienische Jugendliche Eletta (Sarah Toscano) ist das einzige hörende Mitglied ihrer liebenden Familie und muss deshalb ständig in Gebärdensprache dolmetschen, um den Bauernhof am Laufen zu halten. Als sie unerwartet das Talent ihrer Gesangstimme entdeckt und zu einem Vorsingen in Turin eingeladen wird, verstehen ihre Eltern die neue Leidenschaft der Tochter nicht. Hat Eletta trotzdem eine Chance, ihren eigenen Weg zu finden?

Schaut hier den Netflix-Trailer zu Fühlt ihr meine Stimme?:

Feel My Voice - Trailer (English Subs) HD

2014 kam in Frankreich der Publikumshit Verstehen Sie die Béliers? in die Kinos und beehrte im Jahr darauf auch die deutschen Lichtspielhäuser. Der Film von Eric Lartigau erzählte zum ersten Mal die Geschichte der hörenden Tochter einer taubstummen Farmersfamilie, die das Singen für sich entdeckt.

Aufmerksamkeit erregte allerdings auch Sian Heders 2021er Remake derselben Geschichte: Coda verlegte die berührende Erzählung ins amerikanische Fischereigeschäft von Massachusetts und gewann 2022 den Oscar als bester Film. Vier Jahre später ist dieser Überraschungssieg vielen schon wieder aus dem Gedächtnis gefallen. Doch mit dem kürzlichen Start von Netflix' Fühlt ihr meine Stimme? dürfte die Erinnerung zurückkehren.

Mit guten Bewertungen 7,3 und 8,0 sowie 6,5 (von 10 Punkten) bei der IMDb scheinen sich Filmfans einig zu sein, dass sich alle drei Versionen der zu Herzen gehenden Familiengeschichte lohnen. Wenn ihr die zwei vorigen Filme mit dem Netflix-Neuzugang vergleichen wollt, könnt ihr das im Stream tun: Verstehen Sie die Béliers? gibt es aktuell im Amazon-Channel Cinema of Hearts* (7 Tage gratis), während CODA bei Apple TV streamt.

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So sehen die Netflix-Filmcharts aktuell aus (Stand: 15. April 2026):

Statt Filmen bietet Netflix natürlich auch einen großen Katalog an Serien, die über die Jahre ein paar echte Highlights hervorgebracht haben:

Podcast: Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten

Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand aus Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.

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