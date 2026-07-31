Neuer Netflix-Film hat mir die Augen geöffnet: Ich musste mich fast übergeben, aber es hat sich gelohnt

Geschlechterbedingte Ungleichheit ist jedem Menschen heutzutage ein Begriff. Doch wie weitreichend diese absurden Vor- und Benachteiligungen sind, beweist diese Komödie bei Netflix.

Das Patriarchat. Ein Begriff, den man heutzutage oft hört. Manche Strukturen darin sind offensichtlich, Ungerechtigkeiten regelrecht greifbar. Doch es gibt auch subtilere Formen, die wir einfach hinnehmen, weil wir mit ihnen aufwachsen und sie unlängst als "normal" akzeptiert haben. Diese können nur vor Augen geführt werden, indem man das ganze System einmal ins Gegenteil kehrt, ins Matriarchat. Klingt absurd? Schauen wir mal: Ladies First von Thea Sharrock bei Netflix nimmt sich dieser Frage an und öffnet die Augen.

Darum geht's in Ladies First bei Netflix

Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) ist ein Chauvinist, wie er im Buche steht. Lebemann, Playboy und – excuse my French – ein Mistkerl. Eben die Eigenschaften, die es für den Chef eines großen Konzerns braucht. Oder so wird es vermittelt. In seinen Augen sind Frauen lediglich hübsches Beiwerk, inhaltlich haben sie nichts beizutragen. Solche Charakterzüge laden zu einer Auseinandersetzung regelrecht ein. Nicht lange und Damien gerät mit seiner neuen Mitarbeiterin Alex Fox (Rosamund Pike) aneinander, die ihm gehörig die Meinung geigt und daraufhin prompt gefeuert wird.

Als Damien nach einem Unfall wieder zu sich kommt und sein Büro betritt, sitzt dort jedoch überraschenderweise niemand Geringeres als Alex hinter seinem Schreibtisch. Der Kaffee wird von seinem früheren Golfpartner serviert und die Putzfrau, die er vor ein paar Minuten noch auf dem Gang angeschrien hat, ist auf einmal CEO. Die gesamte Welt steht plötzlich Kopf. Damien muss ganz neu lernen, seinen Mann (oder seine Frau?) zu stehen.

Diese Netflix-Komödie lässt verzweifelt lachen und führt die ganze Gesellschaft vor

Eine Welt, in der sich Frauen wie Männer verhalten? Auf klingt den ersten Blick absurd und bringt zum Lachen, zum Beispiel wenn wir Bücher wie Harriet Potter herumliegen sehen und im Fernsehen die Päpstin eine Ansprache hält. Doch nicht lange und das Lachen bleibt im Hals stecken und lässt stattdessen viel mehr würgen: Die Rollen wurden wirklich eins zu eins getauscht, das System ist gleich geblieben. Warum aber erscheint es uns erst jetzt komisch und seltsam?

Ladies First unterscheidet dabei geschickt unterschiedliche Facetten der Ungerechtigkeit zwischen vorgeschriebenen Geschlechterrollen, die in diesem Rollentausch erst richtig zutage treten. Da gibt es die offensichtliche Benachteiligung und Beleidigungen durch Chauvinisten, ganz klare Skandale. Was uns fast noch mehr wachrüttelt, sind die subtilen, unterschwelligen Ungleichheiten in den Rollenbildern, denen wir selbst tagtäglich begegnen, sie dadurch aber fast übersehen.

Der Film zeigt uns plötzlich Modeplakate, auf denen Männer körperbetont posieren, eine Fastfood-Kette namens Burger Queen, Körperenthaarungsmethoden für den modernen Mann und weitere Schönheitstrends (oder eher: Anforderungen), um ewig jung zu bleiben und dadurch die Karriereleiter hinaufzuklettern. Kommt uns all das nicht bekannt vor? Seltsam, dass es erst absurd wird, wenn wir probehalber mal die Seiten tauschen.

Thea Sharrock lässt begreifen, dass unsere aktuelle "normale" Welt genauso verrückt ist wie die, in die der Protagonist gestoßen wird. Oder wie Rosamund Pike es in einem Interview mit MovieWeb ausdrückt: "Wenn die Seiten wechseln, ist es absurd. Von daher: Warum ist die Welt, in der wir leben, nicht absurd?"

Ladies First bei Netflix lässt das eigene Leben mit anderen Augen sehen

Es sind Dinge, die man selbst im Vorbeigehen kaum noch wahrnimmt, die einem hier jedoch sofort ins Auge fallen. Das Gefühl des Absurden nehmen wir wie Damien zurück in unser "normales" Leben. Und vielleicht ist das ein Anfang. Vor einem Modeplakat, an dem wir früher immer nur vorbeigelaufen sind, stehen zu bleiben und sich zu denken: "Was zur Hölle?!"

Ist Ladies First nun ein Trauerspiel oder eine Komödie? Nun ja, es ist Satire, und da ist ja immer beides der Fall. Es ist zum Heulen und manchmal auch zum Übergeben, aber ohne Lachen kommt man da nicht durch. Ein Film, der so etwas schafft, kann nur gelungen sein. Ihr könnt ihn bei Netflix im Abo streamen.