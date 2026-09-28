In 68 Ländern auf Platz 1: Neuer Netflix-Thriller ist ein Hype, obwohl er in der Luft zerrissen wird

Seit dem Start am Freitag hat sich ein neuer Netflix-Thriller zum globalen Hit entwickelt. Hier erfahrt ihr, wie erfolgreich die drastische True-Crime-Geschichte trotz vernichtender Kritiken geworden ist.

Mit True-Crime-Formaten landet Netflix regelmäßig Mega-Hits. Auch der neue Thriller Unabomber über den realen Terroristen Ted Kaczynski ist da keine Ausnahme. Seit dem Release am 25. September thront der Film global an der Spitze der Streaming-Charts. Laut FlixPatrol hat Unabomber bereits in 68 Ländern Platz 1 der Netflix-Top-10 erobert. Die Kritiken gehen mit dem Film aber alles andere als zimperlich um.

Neuer Netflix-Hit über reale Verbrechensserie: Darum geht es in Unabomber

Der Thriller von Regisseur Janus Metz (True Detective) beleuchtet das Leben des Bombenattentäters auf zwei Zeitebenen. Während ein junger Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) in den 50ern von dem Harvard-Professor Henry Murray (Russell Crowe) in fragwürdige psychologische Experimente verwickelt wird, bricht in den 90ern eine FBI-Fahndung nach dem gefürchteten Unabomber aus, die von der Agentin Joanne Miller (Shailene Woodley) geleitet wird.

Auch wenn der neue Unabomber-Film in vielen Ländern wie Deutschland auf Platz 1 der Netflix-Charts steht, sprechen die Kritiken eine andere Sprache. Bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt der Thriller nur auf einen vernichtenden Wertungsschnitt von 19 Prozent. In seiner Kritik für den Hollywood Reporter kommt Richard Lawson zu dem Fazit:

Beim Betrachten von Unabomber sehnt man sich nach einer intelligenteren, anspruchsvolleren und tiefgründigeren Version dieses Duells. Ein besserer Film – einer, der sowohl die Radikalisierung Ted Kaczynskis beleuchtet als auch dessen schließliche Ergreifung schildert – könnte überraschende und aufschlussreiche Einblicke bieten und das öffentliche Bild Kaczynskis als bloßen, wahnsinnigen Außenseiter differenzieren.

Doch dieser Film liefert lediglich die denkbar simpelste und offensichtlichste Variante davon – auch wenn er bisweilen versucht, uns in düstere psychologische Abgründe eintauchen zu lassen. Letztlich wirkt das Werk wie die Abschlussarbeit eines Studenten, der zwar alle Jahreszahlen korrekt wiedergegeben hat, aber den eigentlichen historischen Kern der Ereignisse nicht erfasst hat.

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