Zu den brandneuen Netflix-Filmstarts gehört heute ein Historienfilm, dessen Hauptfigur ihr garantiert kennt – nur habt ihr sie wahrscheinlich noch nie so wie hier gesehen.

Fast jeder kennt wohl die Geschichte des Glöckners von Notre-Dame. Der neue Netflix-Film Quasimodo, die Seele von Paris widmet sich jedoch dem echten Menschen, der die berühmte Figur vor 195 Jahren inspiriert haben soll.

Der Historien-Thriller Quasimodo, die Seele von Paris startet heute bei Netflix

1831 veröffentlichte Victor Hugo (Autor von Les Misérables) seinen berühmten Roman Der Glöckner von Notre Dame. Das Werk zählt heute zu den Literaturklassikern und erreichte durch Disneys mittlerweile auch schon 30-jährige Version 1996 selbst das jüngere Publikum. Nun kommt aus Quasimodos Heimatland Frankreich eine Version, die den Blickwinkel auf den Buckeligen ändert – der hier ein Steinmetz ist und vom französischen Superstar Vincent Cassel (Die purpurnen Flüsse) gespielt wird.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' Quasimodo, die Seele von Paris:

Netflix' Quasimodo spielt kurz vor der französischen Julirevolution 1830. In dieser Zeit wütet eine Cholera-Epidemie in Paris und politische Unruhen greifen um sich. Hier verliebt sich der Steinmetz Quasimodo, den viele wegen seines Äußeren für ein Monster halten und jagen, in die Tänzerin Agnès (Daphne Patakia). Doch vielleicht kann er nicht nur die Verfolgte retten, sondern gleich die ganze Stadt? Denn ausgerechnet in ihm könnte der Schlüssel zu einem Heilmittel für die grassierende tödliche Krankheit liegen.

Auch wenn Quasimodo als Film offenbar einen von der Vorlage etwas abweichenden Weg einschlägt, bleiben viele Elemente, wie die Liebe zu einer Tänzerin und der Schauplatz der berühmten Pariser Kathedrale, hier erhalten. Jean-François Richet (Public Enemy No. 1) inszenierte den historischen Stoff als Thriller mit zusätzlichen medizinischen Experimenten und einer Polizeisuche nach dem entstellten Protagonisten.

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