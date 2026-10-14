Neuer Netflix-Film schafft, was großen Hollywood-Studios in 55 Jahren Filmgeschichte nicht gelungen ist

Netflix hat endlich den ersten Trailer zum neuen Narnia-Film veröffentlicht. Die Vorschau überrascht vor allem mit einem besonderen Song. Moviepilot erklärt euch die Details.

Der vielleicht größte Netflix-Fantasyfilm im kommenden Jahr steht praktisch schon fest. 2027 veröffentlicht der Streamer mit Das Wunder von Narnia ein neues Kapitel aus der extrem beliebten Romanreihe von Autor C.S. Lewis. Für die Inszenierung wurde Barbie-Regisseurin Greta Gerwig verpflichtet, wobei ihre Adaption auf dem bislang unverfilmten Prequel-Buch The Magician's Nephew basiert.

Erst gestern wurde endlich ein Trailer zu dem Fantasy-Blockbuster präsentiert, der neben der magischen Welt vor allem mit einem besonderen Rocksong als musikalische Untermalung überrascht hat. Die Verwendung des Stücks ist in der Filmgeschichte einmalig.

Berühmter Led Zeppelin-Song wurde erstmals für einen Film freigegeben

Während der erste Trailer zum neuen Narnia-Film erste Blicke auf Stars wie Daniel Craig (Knives Out), Emma Mackey (Tod auf dem Nil) und Carey Mulligan (Drive) gewährt, waren viele Fans vor allem von dem rockigen Song in der Vorschau überrascht oder sogar irritiert. Dabei handelt es sich nämlich um die gefeierte Rock-Ballade Stairway to Heaven von der britischen Band Led Zeppelin.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu Das Wunder von Narnia noch auf Deutsch anschauen:

Das Wunder von Narnia - Trailer (Deutsch) HD

Dass das Stück im Trailer zu Das Wunder von Narnia verwendet wurde, stellt in der Filmgeschichte ein Novum dar. Die Band verweigerte die Nutzung ihres Songs bis jetzt vehement, was zu prominenten Vorfällen wie bei Cameron Crowes Almost Famous - Fast berühmt führte. Hier wurde Stairway to Heaven für eine gedrehte Szene verwendet, die vor dem Kinostart herausgeschnitten werden musste, da Led Zeppelin die Lizenzierung nicht freigegeben hatte.

Laut Rolling Stone erklärte Das Wunder von Narnia-Regisseurin Greta Gerwig im Rahmen der Manhattan-Premiere des Netflix-Trailers, dass die Led Zeppelin-Mitglieder Robert Plant und Jimmy Page große Fans von C.S. Lewis und seiner Narnia-Saga seien:

Ich habe mit ihnen über viele der Themen des Films gesprochen. Sie haben das Herz, die Geschichte und das Drama darin erkannt.

Dem Moderator Stephen Colbert verriet sie außerdem, warum der Song so perfekt für die erste Vorschau auf das Fantasy-Ereignis ist:



Es ist ein epischer Song. Er handelt von den beiden Pfaden von Gut und Böse … Es ist eine spirituelle Suche und eine spirituelle Reise. Für mich war es daher ein Song, der sich anbot, um den Film der Welt vorzustellen.

Nicht bestätigt ist, ob das Stück dann auch im finalen Film zu hören sein wird oder nur für den ersten Trailer lizenziert wurde.

Wann startet Das Wunder von Narnia bei Netflix?

Vor dem Streaming-Release bringt Netflix den neuen Narnia-Film erstmal exklusiv ins Kino. Der Fantasy-Blockbuster wird in den USA am 12. Februar 2027 anlaufen. Auch in Deutschland wird Das Wunder von Narnia auf der großen Leinwand starten, voraussichtlich am 11. Februar 2027. Anschließend steht der Film ab dem 2. April 2027 weltweit bei Netflix im Streaming-Abo zur Verfügung.

Das Wunder von Narnia spielt 50 Jahre vor den Ereignissen der eigentlichen Narnia-Chroniken. Nach dem Zweiten Weltkrieg kümmert sich der junge Digory (David McKenna) um seine kranke Mutter und begibt sich mit seiner Nachbarin Polly (Beatrice Campbell) auf eine überraschende Reise. Dank magischer Ringe seines Onkels Andrew (Craig) gelangen sie in eine magische Welt, wo sie unter anderem eine junge Hexe namens Jadis (Mackey) treffen und Zeugen der Schöpfung von Narnia durch den Löwen Aslan (im englischen Original gesprochen von Meryl Streep) werden.

Gerwig selbst bezeichnete ihren Film bereits als eine Art Rock-Oper , zu der siewurde. Dazu passt der Einsatz von

im Trailer schon mal ideal.

Und in der Zwischenzeit könnt ihr die lange Warterei auf Das Wunder von Narnia mit der letzten Trilogie vertreiben, die bei Disney+ im Abo streamt.