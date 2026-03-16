Neuer Netflix-Film über Popstar Shirin David sorgt für Fassungslosigkeit: "Warum macht sie das alles?"

Der neue Dokumentarfilm Barbara - Becoming Shirin David erobert gerade die Netflix-Charts. Viele Fans können jedoch nicht glauben, was sie da sehen.

Am 13. März ist der Dokumentarfilm Barbara - Becoming Shirin David bei Netflix gestartet und hat dort bereits ein großes Publikum angezogen. Der intime Einblick in das Leben der bekannten deutschen Musikerin steht aktuell auf Platz 1 der Streaming-Charts von Netflix.

Moviepilot-Videoredakteur Hardy Zaubitzer hat sich den Film angeschaut und darin das erschütternde Bild einer berühmten Frau erkannt, die dringend Hilfe braucht. Auch bei Fans sorgt die Doku aktuell für Sorge und Fragezeichen.

Barbara - Becoming Shirin David bei Netflix: Eine Frau unter unfassbarem Druck

Hardy hat zu dem Thema ein Video bei TikTok veröffentlicht. Darin beschreibt er, dass er beim Schauen öfter zurückspulen musste. Denn viele Dinge, die beinahe völlig am Rande fallengelassen werden, sorgten bei ihm für Fassungslosigkeit.

Bei Minute 57 sieht es etwa so aus, als ob Shirin gerade an einer Panikattacke leidet. Ihr Manager redet jedoch weiter auf sie ein und beschwichtigt sie, weiterzumachen. In Minute 59 erzählt Shirin, dass sie zwei Jahre lang nicht aus dem Haus gegangen ist, weil es ihr so schlecht ging.

In Minute 72 möchte ihr Manager sie davon abbringen, Wasser mit zu einer Probe zu nehmen, weil sie sich schon "Gedanken über ihre Gesundheit" machen würden. Nach einer Probe sehen wir Shirin dann tatsächlich weinen. Vor einer Show sehen wir sie an einem Tropf hängen.

Seht euch hier das Video von Hardy an:

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Laut Hardy gesteht sich Shirin in der Doku zwar selbst ein, dass sie dringend in Therapie müsse und mit ihrem Leben in der Öffentlichkeit hadere. Dennoch zeichnen die Abgründe, die sich immer wieder am Rande der Doku zeigen, das Bild eines unmenschlichen Systems und eines Teufelskreises, den es zu hinterfragen gilt: Was passiert da eigentlich gerade? Und warum macht sie all das, wenn es ihr offensichtlich nicht gut geht?

Doch Hardy sieht im Film auch eine eindeutige Antwort: Ihr Manager Taban sowie Shirins Familie drängen sie dahin, weiterzumachen, weil sie von ihr abhängig sind. Gleichzeitig beschreibt Shirin selbst dieses Leben als ihren Traum, der endlich wahrgeworden ist. Doch ist aus dem Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit womöglich ein gläserner Käfig geworden, den sie selbst um sich herum aufgebaut hat?

Selbst die Momente, die für Shirin außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden, werden am Ende inszeniert: Der Besuch bei ihrer Mutter, der entspannte Abend mit ihrer Schwester oder die frühe Abendroutine werden Teil des Films Shirin David. Und Hardy urteilt: Dieser Film ist ein trauriger.

Barbara - Becoming Shirin David sorgt bei Fans für Fragezeichen

In den Kommentaren tummeln sich viele Fans, die ähnliche Gefühle beim Schauen der Doku hatten wie Hardy: "Die Maus braucht ganz schnell eine Pause und ein paar neue Leute um sich rum", heißt es da. "Problem: Familie wie Manager sind finanziell von ihr abhängig. Macht sehr deutlich, dass der Mensch dahinter zweitranging ist", heißt es weiter. "Ich fand die Doku sehr beklemmend und traurig", wird sich weiter geäußert.

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Manche hinterfragen sogar völlig, was die Intention hinter der Doku gewesen sei – vor allem von Shirin Davids Seite aus: "Ich finde auch, dass eine klare Message nicht erkennbar war also was wollte sie genau mit der Doku aussagen. Alles war irgendwie gerusht", schreibt ein User. "Ich checke nicht 100% worum diese Doku ging?", fragt ein weiterer. "Alles Show", mutmaßt hingegen jemand anderes.

Ihr könnt euch aktuell selbst eine Meinung bei Netflix bilden, wo Barbara - Becoming Shirin David weiterhin im Abo streamt.