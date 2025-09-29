Neuer Netflix-Thriller auf Platz 1: Toni Collette sorgt für Angst und Schrecken

Netflix hat eine packende Thriller-Miniserie veröffentlicht, die direkt die Charts erobert hat. In acht Folgen wird die dunkle Seite einer vermeintlich harmlosen Kleinstadt enthüllt.

Toni Collette, die in Hereditary für verstörenden Horror sorgte, ist nun bei Netflix in einer neuen Miniserie zu sehen. In Wayward mimt sie die Leiterin einer Besserungsanstalt für Jugendliche und nutzt dabei sektenähnliche Strukturen. In den Netflix-Charts schießt Wayward direkt auf Platz 1.

Thriller-Serie Wayward auf Netflix: Toni Collette als Sektenanführerin in Wayward

Im Jahr 2003 muss Teenagerin Leila (Alyvia Alyn Lind) den Tod ihrer Schwester verkraften, was ihr mehr schlecht als recht gelingt. An ihrer Seite sorgt Freundin Abbie (Sydney Topliffe) für Stabilität, sehr zum Missfallen ihres Vaters, denn Abbie wird immer aufmüpfiger. Kurzerhand landen die beiden Freundinnen in der Tall Pines Academy, eine Therapie-Einrichtung für Jugendliche mit problematischem Verhalten.

Zeitgleich zieht Deputy Alex Dempsey (Serienschöpfer:in Mae Martin) mit seiner schwangeren Frau Laura in die Kleinstadt und kommt schon bald selbst mit der Academy und der Leiterin Evelyn Wade (Collette) in Kontakt. Heimlich führt er Ermittlungen durch, um hinter das Geheimnis der Erziehungsanstalt zu kommen.

Wayward: Zwischen Individualität und Gemeinschaft

Toni Collette spielt die mysteriöse Leiterin mit einer Mischung aus Charme und autoritärer Kontrolle, bei der man leicht ins Wanken geraten kann. Denn alles ist nicht schlecht an ihr oder der Akademie, einigen gefällt die Stabilität und Gemeinschaft, doch dafür gilt es auch einen hohen Preis zu bezahlen. Wayward beschäftigt sich mit der Last des Traumas und der Erlösung durch Zugehörigkeit, wirft dabei aber mehr Fragen auf, als dass sie Antworten gibt.

Wir bekommen in der Serie durchaus den Reiz von Tall Pines zu spüren, aber immer auch die permanente Bedrohung, denn Individualität hat an diesem Ort keinen Platz. Andererseits scheint die Außenwelt auch keinen sicheren Raum für die verlorenen Teenager zu bieten. Welchen Weg sollen sie also gehen?