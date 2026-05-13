Neuer Netflix-Thriller erobert Charts: Die Serie bietet Spannung für einen langen Abend

In der Serien-Top-10 von Netflix ist ein neuer Thriller, der kompakte Spannung im Miniserien-Format bietet. Ihr könnt die britische Produktion an einem (ziemlich langen) Nachmittag oder Abend durchbingen.

Wenn ihr mal wieder kompakte Thriller-Unterhaltung auf Netflix sucht, dürfte diese neue Serie des Streamers einen Blick wert sein. Anscheinend wird sie gerade immer mehr entdeckt, denn in der Top 10 belegt sie momentan schon Platz 3 seit dem Release vor einigen Tagen.

Neue Thriller-Serie in den Netflix-Charts: Darum geht es in Legends

In der britischen True Crime-Serie Legends wird die auf wahren Tatsachen basierende Geschichte von Zollbeamt:innen erzählt, die Anfang der 1990er-Jahre zu Undercover-Agent:innen gemacht werden. Im Auftrag der Thatcher-Regierung sollen sie eine der gefährlichsten Drogengangs Großbritanniens infiltrieren.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Legends:

Legends - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 13. Mai 2026):

Neben Serienschöpfer Neil Forsyth (Das Gold) gehören Stars wie Steve Coogan (Philomena), Tom Burke (The Souvenir) und Hayley Squires (Ich, Daniel Blake) zur Besetzung von Legends.

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Die Serie umfasst insgesamt sechs Folgen, die jeweils zwischen 48 und 74 Minuten lang sind. Damit eignet sich die Thriller-Story ideal für einen (ziemlich langen) Nachmittag oder Abend oder lässt sich bequem auf ein Wochenende verteilen.

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.