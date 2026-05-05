Neuer Odyssee-Trailer: Ihr überseht den Hinweis auf das krasseste Monster, wenn ihr nur auf den Zyklopen schaut

Nach der Veröffentlichung des neuen Odyssee-Trailers reden alle über den Zyklopen. Aaber ich freue mich noch mehr über Christopher Nolans Andeutung eines viel größeren Monsters.

Diese Woche hat Christopher Nolans Fantasy-Abenteuer Die Odyssee einen neuen epischen Trailer veröffentlicht. Die Verfilmung von Homers fast 3000 Jahre alter Heldensage schickt Odysseus (Matt Damon) aus dem Trojanischen Krieg auf seinem gefahrenreichen Heimweg nach Ithaka. Der neue Videoeinblick enthüllte nun mehr vom menschenfressenden Zyklopen. Doch meine Monstervorfreude wird durch ein 1-sekündiges Detail im Trailer an anderer Stelle ins Unermessliche gesteigert.

Versteckter Trailer-Hinweis: Dieses Monster in Christopher Nolans Odyssee verursacht mir jetzt schon Gänsehaut

Während der Blick im zweiten Odyssee-Trailer unweigerlich am senkrechten Auge des riesigen Menschenfressers Polyphemus hängen bleibt, hatte ich das Glück, den Zyklopen schon letztes Jahr im mitreißenden 6-minütigen Prolog im Kino zu erleben. Auch wenn die von Christopher Nolan mittels animatronischer Monsterpuppe zum Leben erweckte Sagengestalt mächtig beeindruckt, löst ein anderes Bild im Trailer noch größere Euphorie in mir aus. Denn im bzw. neben dem Meeresstrudel bei Minute 2:16 schlummert ein monströses Versprechen.

Schaut hier den Trailer zu Nolans Die Odyssee noch einmal genauer an:

Die Odyssee - Trailer 2 (Deutsch) HD

Obwohl ich eine passionierte Leserin bin, habe ich mich erst letztes Jahr dank Nolans kommendem Film an die Vorlage von Homers Illias und Odyssee* gewagt. Die Lektüre des 2800 Jahre alten Epos war alles andere als einfach, bescherte mir aber viele Aha-Momente zu Details, die ich zu Odysseus' Irrfahrten vorher nur ungenau anderswo mitbekommen hatte. Deshalb kann ich Matt Damons Schrei (in Minute 2 des Trailers) nun ziemlich sicher seiner Erfahrung mit den Sirenen zuordnen und meinen Adrenalinspiegel beim Anblick eines Wasserlochs neben Felsen 16 Sekunden später in die Höhe schießen lassen.

Denn das gewaltigste Monster in der Odyssee ist nicht Zyklop Polyphemus, sondern das sechsköpfige Ungeheuer Skylla, dessen Auftauchen in mindestens einer kurzen Einstellung im Trailer für mich bestätigt wird.

Christopher Nolan wird das Monster-Duo von Skylla und Charybdis in seiner Odyssee nicht auslassen

Bei Homer taucht eines der größten Abenteuer auf Odysseus' Reise nämlich nur im Monster-Doppelpack auf:

In einer Meerenge haust unter der Wasseroberfläche ein Seeungeheuer namens Charybdis . Dieses Wesen bleibt größtenteils gestaltlos, saugt in seinem Maul aber regelmäßig Wassermassen und die darauf reisenden Schiffe in einem Mahlstrom-Strudel auf.

. Dieses Wesen bleibt größtenteils gestaltlos, saugt in seinem Maul aber regelmäßig Wassermassen und die darauf reisenden Schiffe in einem Mahlstrom-Strudel auf. Wer diesem tödlichen Schicksal entgehen will, muss stattdessen nahe an einer Felsenwand vorbeifahren. Dort lauert versteckt jedoch das zweite unsterbliche Übel namens Skylla. Die einst von der eifersüchtigen Zauberin Kirke (Charlize Theron) in ein Monster verwandelte Nymphe besitzt neben Fangarmen auch sechs menschenfressende Köpfe und verschlingt damit in der Vorlage sechs von Odysseus' Gefährten.

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Sehen wir Skylla hier in einer weiteren Trailer-Szene (bei Minute 2:18) vielleicht sogar schon zuschlagen?

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Meine erste Begegnung mit Skylla hatte ich persönlich in der Grundschule, wo sie einen bleibenden Eindruck in meinem zarten Kinderhirn hinterließ: Wir sahen bei der Behandlung der griechischen Sagen Die Abenteuer des Odysseus und die Szene, in der die bezahnten Monsterköpfe blutig Männerkörper aus dem Schiff pflückten, brannten sich mir nachdrücklich ein.

Hier könnt ihr euch die frühere Interpretation des Monsters Skylla ansehen, die bei Christopher Nolan aber sicherlich anders ausfallen wird:

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Im Gespräch mit Stephen Colbert nannte der auf Geheimhaltung bedachte Nolan die Odyssee ein Marvel-Vorbild und konnte dem verwirrten Talkshow-Host zuverlässig erklären, dass Skylla das von oben zuschlagende Monster und Charybdis der Strudel ist, was verdeutlicht, dass er seine Monster gut verinnerlicht hat.

Wie der auf praktische Effekte Wert legende Filmemacher dieses überdimensionale Monstrum ohne CGI auf die Leinwand bannen will, ist mir aktuell ein Rätsel. Aber wenn ich es jemandem zutraue, ein "echtes Ungeheuer" zu erschaffen, dann Christopher Nolan. Schon der Versuch, mir eine Skylla à la Nolan auszumalen, erfüllt mich mit einem vorfreudig-verängstigten Kribbeln in der Magengegend.

Der Kinostart am 16. Juli 2026 ist zum Glück nicht mehr fern.

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