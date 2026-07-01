Neuer Odyssee-Trailer zeigt endlich die schöne Helena und bestätigt die Beteiligung der Götter in Christopher Nolans Abenteuer-Epos

Der Kinostart von Christopher Nolans Abenteuer-Epos Die Odyssee ist nur noch zwei Wochen entfernt und feiert diesen Countdown mit einem neuen Trailer.

Christopher Nolan verfilmt Homers Heldenepos Die Odyssee und schickt Matt Damon als König Odysseus auf Irrfahrten, um nach Jahrzehnten der Abwesenheit endlich nach Ithaka heimzukehren. Der neue Trailer bietet nun auch ein paar bisher nie gesehene Einblicke.



Christopher Nolans neuer Odyssee-Trailer zeigt endlich Helena

Alles, was wir schon zu Nolans Odyssee wissen, kündigt seinen Abenteuer-Blockbuster als gewaltiges Fantasy-Spektakel an. Letztes Jahr bekamen zunächst nur IMAX-Besuchende erste Einblicke, bevor der erste Teaser-Trailer das Internet erbeben ließ und der lange Trailer schließlich genauere Eindrücke ablieferte. Das dritte Video ruft viele der schon gezeigten Bilder auf, hat aber für alle, die genau hinsehen, auch ein paar Neuheiten im Gepäck.

Schaut hier den neuen Trailer zu Nolans Die Odyssee:

Die Odyssee - Countdown-Trailer (Deutsch) HD

Nicht nur neue Ansichten auf Odysseus' Heimat Ithaka, wo sein Sohn Telemachus (Tom Holland) und seine Frau Penelope (Anne Hathaway) warten, gibt es im Trailer zu entdecken. Auch ein erstes Treffen mit Helena (Lupita Nyong'o) hält das Video bei Minute 2:11 bereit. Oder ist es doch ihre (Zwilling-)Schwester Klytaimnestra, die Nyong'o ebenfalls verkörpert? Die Entführung der schönen Helena durch den trojanischen Prinzen Paris startet bekanntlich den Trojanischen Krieg, weshalb sie häufig auch die "Frau, für die tausend Schiffe in See stachen" genannt wird. (Zuletzt hatte die Besetzung des 12 Years a Slave-Stars leider viel Rassismus hervorgerufen.)

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Auch der Antwort auf die Frage, inwiefern die Götter in Christopher Nolans Odyssee eine Rolle spielen, kommen wir im neuen Trailer näher, denn Odysseus beschwert sich diesmal aktiv bei Athene (Zendaya): "Ihr Götter sprecht nicht so, dass wir es verstehen".

Wann startet Die Odyssee im Kino?

Christopher Nolans Abenteuer ist nur noch knapp zwei Wochen entfernt: Am 16. Juli 2026 wird Die Odyssee ihren deutschen Kinostart feiern. Der Vorverkauf hat längst begonnen.