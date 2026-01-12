Neuer One Piece Staffel 2-Trailer entfesselt Spektakel im Sekundentakt: So bombastisch war selbst Staffel 1 nie

One Piece Staffel 2 soll seinen Vorgänger in jeder Hinsicht übertreffen. Netflix hat jetzt einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der dieses Versprechen mehr als einzulösen scheint.

Die Stützräder sind ab. So wirkt es im neuen Teaser-Trailer zu One Piece Staffel 2, in dem die Netflix-Piraten auf die sogenannte Grand Line treffen und ab sofort in der ersten Freibeuter-Liga mitspielen. Und damit treffen sie auch auf ihre bisher gefährlichsten Gegenspieler: die sogenannte Baroque-Firma.

Schaut hier den neuen Teaser-Trailer zu One Piece Staffel 2:

One Piece - S02 Teaser (Deutsch) HD

Was erwartet One Piece-Fans in Staffel 2?

Spielt Staffel 1 noch in den verhältnismäßig sicheren Gefilden des Meeres East Blue, ist Schauplatz der 2. Staffel die Grand Line: eine weltumspannende Meeresstraße, auf der sich Monster, Piraten, Marinesoldaten, Kopfgeldjäger und jede Menge andere verrückte Figuren tummeln.

Auf der Grandline soll auch der sagenhafte Schatz One Piece versteckt sein, nach dem Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Piraterie-Crew suchen. Dabei stellt sich ihnen nun unter anderem ein knallharter Gegenspieler in den Weg: der Marine-Jäger Smoker (Callum Kerr). Sie können aber auch einen neuen Mitstreiter gewinnen, nämlich den künftigen Schiffsarzt Tony Tony Chopper (englische Originalstimme: Mikaela Hoover).

Daneben treffen sie etwa auf einen furchteinflößenden Riesen, segeln direkt in das Maul eines gigantischen Wals namens La Boum oder begegnen den gefährlichen Widersachern der sogenannten Baroque-Firma. Dieser gefürchtete Zusammenschluss aus Attentäter:innen wird in Staffel 2 laut Deadline mit folgenden Mitgliedern zu sehen sein:

Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix?

One Piece Staffel 2 soll am 10. März 2026 bei Netflix erscheinen. Staffel 3 hat längst grünes Licht erhalten und erreichte kürzlich einen wichtigen Meilenstein.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu One Piece Staffel 2

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach fünf Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?