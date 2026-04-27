Neuer Pixar-Film bringt Findet Nemo-Liebling Dorie zurück – aber es ist nicht Teil 3 der Hauptreihe

Pixar plant ein Wiedersehen mit unserem liebsten vergesslichen Fisch im ganzen Ozean. Auch die Originalsprecherin von Findet Nemo-Liebling Dorie kehrt dafür zurück.

Findet Nemo wurde 2016 mit Findet Dorie fortgesetzt. Nun, zehn Jahre später, plant die Animationsfilmschmiede Pixar erneut eine Rückkehr unter den Meeresspiegel.



Findet Nemo plant geheimnisvolle Dorie-Rückkehr – als kurzes Abenteuer

2003 begeisterte der oscarprämierte Pixar-Film Findet Nemo Jung und Alt, als der Clownfisch-Vater Marlin (Originalstimme: Albert Brooks) sich auf die Suche nach seinem (in ein Zahnarzt-Praxis-Aquarium) entführten Sohn Nemo (Alexander Gould) machte. Zur heimlichen Heldin der Geschichte wurde aber seine unterwegs aufgegabelte Paletten-Doktorfisch-Freundin Dorie, die ihre allzu schnelle Vergesslichkeit mit guter Laune wettmachte. Dreizehn Jahre nach dem Originalabenteuer erhielt die amnesische Fischdame mit Findet Dorie ihr eigenes Abenteuer.

Gemeinsam spielten die zwei Untersee-Abenteuer fast 2 Milliarden US-Dollar am weltweiten Box Office ein. Wie Deadline nun berichtete, kehrt Dorie in Zukunft außerdem in einem neuen, noch titellosen Findet Nemo-Kurzfilm zurück.

Viel ist darüber hinaus zum nächsten unterseeischen Abenteuer noch nicht bekannt. Die Handlung, Crew und mögliche weitere Auftritte bekannter Figuren werden aktuell geheim gehalten. Nur ein Name, beziehungsweise eine Stimme, steht jetzt schon fest: Ellen DeGeneres, die Dorie im englischen Original bereits in den ersten zwei Filmen sprach, ist erneut mit an Bord.



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Findet Dorie-Nachfolger steht in der Tradition früherer Pixar-Kurzfilme

Findet Nemo-Heldin Dorie ist nicht die erste, die einen eigenen kurzen Ableger zu ihrem Leinwandabenteuer erhält. Auch andere Pixar-Figuren durften sich schon in Kurzfilmen austoben, wenn wir etwa an Mikes neues Auto (als Ergänzung zu Die Monster AG) oder Dugs Sondereinsatz (zu Oben) zurückdenken. Neben zahlreichen Mini-Erzählungen aus der Welt von Toy Story erhielt ein Spielzeug mit Forky hat eine Frage sogar eine ganze Kurzfilm-Serie.

Für die Welt von Findet Nemo ist es allerdings das erste offizielle Kurzfilm-Projekt (wenn man die Lego Pixar: Bricktoons-Folge "Schulausflug"* bei Disney+ nicht mitzählt).

Mehr News:

Ob der neue Dorie-Film nach seiner Fertigstellung bei Disney+ erscheinen wird, wo auch alle anderen Pixar-Filme und -Kurzfilme streamen oder vielleicht zunächst als Vorfilm zu einem neuen Pixar-Kinofilm laufen wird, ist bislang nicht bekannt. Auch über den genauen Start können wir vorerst nur spekulieren: Vor 2027 sehen wir Dorie vermutlich nicht wieder.

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