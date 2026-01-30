Neuer Platz 1 bei Amazon: Ein Action-Spektakel mit 2 Mega-Stars, die eine ganze Insel dem Erdboden gleichmachen

Jason Momoa und Dave Bautista haben die Amazon-Charts in 40 Ländern erobert. Ihr neuer Actionfilm hat außerdem erstaunlich gute Kritiken bekommen.

Bei Amazon streamt seit Mittwoch der neue Actionfilm The Wrecking Crew im Prime-Abo, der zwei der bekanntesten Hollywood-Haudraufs als Halbbrüder besetzt: Jason Momoa und Dave Bautista. Gemeinsam ziehen sie im neuen Film von Blue Beetle-Regisseur Angel Manuel Soto eine Spur der Zerstörung über die Insel Oʻahu. Innerhalb von einem Tag hat es der Film auf Platz 1 der Charts bei Amazon geschafft, was erstmal wenig überrascht – anders als die Kritiken.

Der Actionfilm bei Amazon bietet eine schmale Story, aber erstaunlich viel Gefühl

Die Story klingt nicht besonders originell: Jason Momoa spielt Jonny, Dave Bautista ist James. Die beiden Halbbrüder kommen nicht gut miteinander aus, doch nach dem geheimnisvollen Ableben ihres Vaters müssen sie sich zusammenraufen. In ihrer Heimat Hawaii treffen sie sich wieder und stoßen auf eine Verschwörung. Ähnlich wie bei Lethal Weapon und anderen Buddy-Movies lebt der Film von den Gegensätzen, wobei Bautista der Familienmann à la Danny Glover ist, während Momo den etwas derangierteren Mel-Gibson-Part übernimmt.

Mit 79 Prozent bei Rotten Tomatoes kommt The Wrecking Crew bei der Kritik trotzdem gut an. Matt Zoller Seitz , der zu den renommiertesten Kritikern im englischsprachigen Raum gehört, lobt:

Es ist ein Zeichen für die Besonderheit des Films, dass die beeindruckendste Szene nicht der Straßenkampf zwischen den Brüdern im strömenden Regen ist, sondern das Danach, wenn sie zusammen auf dem Gehweg sitzen, voller Blutergüsse und Wunden, und über die Ursachen ihres Schmerzes sprechen.

Bei der New York Times schreibt Calum Marsh:

Die Action in The Wrecking Crew ist so gut, die Kämpfe so rasant und die Verfolgungsjagden so lebhaft, dass man sich wünscht, die muskulösen Hauptdarsteller Jason Momoa und Dave Bautista hätten in mehr ordentlichen Actionfilmen mitgespielt.

Weniger überzeugt ist Jacob Oller, der beim AV Club eine schlechte Note verteilt:

Das Duo kämpft sich durch Handlungsstränge mit einem Tonfall, der nur in seiner Aggressivität eindeutig ist, wobei Krimi-Klischees und völlig unerwartetes emotionales Melodram mit stumpfsinnigem Imponiergehabe verflochten werden.

Laut FlixPatrol steht The Wrecking Crew derzeit in 40 Ländern auf Platz 1 der Amazon-Charts, darunter auch Deutschland. Falls ihr noch nicht überzeugt seid oder generell weitere Film-Tipps gebrauchen könnt, hört euch unseren Podcast an:

