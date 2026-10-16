Neuer Platz 1 bei Amazon entthront Reacher und Neagley in 46 Ländern

In Deutschland hat die neue Amazon-Serie Carrie schon länger die Charts erobert, doch nun zeigt sich der Trend auch in weiteren Ländern. Sie setzt sich gegen die Dauerbrenner Reacher und Neagley durch.

Lange dominierte die gefeierte Actionserie Reacher mit der 4. Staffel weltweit die Prime-Charts und auch das neue Spin-off Neagley wurde von den Fans verschlungen. Doch nun entthront ein neu aufgelegter Horrorklassiker das Franchise. Carrie erzählt in acht Folgen die Geschichte einer gemobbten Schülerin mit außergewöhnlichen Kräften und landet aktuell rund um den Globus auf Platz 1. Am Steuer sitzt ein wahrer Horrormeister.

Gefeierte Serie Carrie holt Stephen Kings Debütroman in die Gegenwart

Showrunner Mike Flanagan hatte bereits bei Netflix mit Serien wie Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor für gefeierten Grusel gesorgt. Horrormeister Stephen King hat er unter anderem mit Doctor Sleeps Erwachen bereits zuvor bravourös verfilmt. Mit Carrie adaptiert er erneut eine seiner literarischen Vorlagen, diesmal im Serienformat und keine geringere als Kings Debütroman.

Wie King in seinem autobiografischen Schreibratgeber Das Leben und das Schreiben erläutert, schrieb er Carrie, als er selbst als Englischlehrer an einer Schule tätig war. Die Geschichte ist inspiriert von einer realen Schülerin, die sowohl von ihren Mitschüler:innen als auch den Lehrkräften schikaniert wurde. Für den in Armut lebenden Familienvater war der Roman 1974 der große literarische Durchbruch, der den Weg für seine seit über 50 Jahren andauernde Karriere ebnete.

In der neuen Adaption lebt Carrie White (Summer H. Howell) unter der strengen Aufsicht ihrer religiösen Mutter Margaret (Samantha Sloyan), die ihre Tochter am liebsten von der ganzen Welt abschotten würde. Doch der Außenseiterin bleibt die Schule nicht erspart, wo sie schnell in einen weitreichenden Mobbingskandal verwickelt wird. Was niemand ahnt: Carrie entwickelt telekinetische Fähigkeiten, die sie immer mächtiger machen.

Das sind die aktuellen Prime-Charts in Deutschland (Stand 16. Oktober 2026)

Die 1977 erschienene Adaption Carrie - Des Satans jüngste Tochter von Meisterregisseur Brian De Palma gilt bis heute als Must-See unter Horrorfans. Die neue Serie holt die Geschichte nun aber in die Gegenwart und das kommt sowohl bei unserem Serien-Check gut an als auch beim Publikum, das sich sichtlich begeistert zeigt. Dass der fast 50 Jahre alte Stoff nicht an Aktualität verloren hat, zeigen ebenso die Charts. Carrie landet in 46 Ländern auf Platz 1 der Prime-Serien-Charts (via FlixPatrol ).



Ob Carrie so erfolgreich wird wie Reacher und Neagley, die beide um eine weitere Staffel verlängert wurden, muss sich aber noch zeigen.

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers bei HBO Max. Unter den 15 Highlights finden sich neben Carrie zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.