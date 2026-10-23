Neuer Platz 1 bei Amazon Prime: Der Reacher-Ersatz zeigt endlich, was er wirklich drauf hat

Vier Jahre haben Fans auf die Fortsetzung dieses Action-Thrillers gewartet. Jetzt ist er nicht nur an Reacher und Neagley vorbeigezogen, sondern hat auch die Spitze der Amazon-Charts erobert.

Wenn sich eine Serie wie The Terminal List – Die Abschussliste nach langer Pause mit einer neuen Staffel zurückmeldet, sind die Erwartungen groß. Nicht zuletzt haben wir es hier mit einem kostspieligen Projekt mit Hollywood-Star Chris Pratt zu tun. Umso überraschender gestaltete sich die Rückkehr der Serie in den Amazon-Charts.

Zum Start hat es The Terminal List nämlich nur auf Platz 2 geschafft. Damit konnte der Action-Thriller zwar die Konkurrenz übertreffen, namentlich Reacher und die dazugehörige Spin-off-Serie Neagley. Bei einem solch namhaft besetzten Kaliber hätte man aber durchaus mit der Spitzenposition rechnen können.

Reacher-Ersatz: The Terminal List mit Chris Pratt legt nochmal in den Amazon-Charts zu

Mit einem Tag Verspätung hat es The Terminal List nun aber doch geschafft: Die 2. Staffel der Serie befindet sich auf Platz 1 der Serien-Charts bei Amazon Prime in Deutschland. Die Top 10 wird täglich aktualisiert und zeigt die aktuell beliebtesten Titel im Katalog des Streamers. Oft handelt es sich dabei um Originalproduktionen.

The Terminal List ging bereits 2022 an den Start und verwandelte sich damals in einen großen Erfolg für Amazon Prime. Trotz relativ zügiger Verlängerung mussten wir vier Jahre auf die Fortsetzung warten. Als Trostpreis gab es die Prequel-Serie The Terminal List: Dark Wolf mit Taylor Kitsch und Pratt. Jetzt geht die Geschichte von Pratts Figur richtig weiter.

Pratt verkörpert den Ex-Navy-SEAL James Reece, der sich zuletzt jenseits des Gesetzes auf einem extrem düsteren Rachezug befand. In der 2. Staffel sucht er nach einer neuen Bestimmung in seinem Leben, ehe er von der CIA rekrutiert wird, um ein Terrornetzwerk zu Fall zu bringen, das die Welt in Angst und Schrecken versetzt.

Die Amazon-Serien-Charts (Stand 23. Oktober 2026):

The Terminal List Staffel 2 bei Amazon Prime: Gemischte Kritiken, aber viel Liebe vom Publikum

Qualitativ kommt die 2. Staffel von The Terminal List bisher gemischt weg. Nur 57 Prozent der bei Rotten Tomatoes eingetragenen Kritiken fallen positiv aus. Das Publikum zeigt sich dagegen komplett begeistert. Stolze 88 Prozent Zustimmung kann Chris Pratt bisher mit seinem dritten Outing als James Reece einfahren.



Nick Schager schreibt in seinem Review bei The Daily Beast :

Der eigentliche Schwachpunkt der Serie sind ihre plumpen Klischees. In jeder Hinsicht generisch und simpel – ein Dadcore-Werk, das sich streng an die gängigen Schemata hält.

Liam Mathews hält bei TV Guide dagegen:

Der Verschwörungsplot ist manchmal schwer nachzuvollziehen, da es viele schwammige Erklärungen zu Al-Qaida, Russen, Ukrainern, der CIA, Guten, die böse wirken, Bösen, die gut wirken, und Reeces Familiengeschichte gibt; doch die übergeordnete emotionale Geschichte, in der Reece herausfinden will, wer er ist, nachdem er alles verloren hat, gleicht das wieder aus.

Die Geschichte der 2. Staffel basiert auf True Believer, dem zweiten Teil der zugrunde liegenden Romanreihe des US-amerikanischen Schriftstellers Jack Carr, der früher selbst bei den Navy SEALs war. Bislang sind sieben Bände erschienen, in denen James Reeves die Welt retten muss. Ein achter Roman befindet sich bereits in Arbeit.

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Es gibt also noch genügend Stoff für weitere Staffeln von The Terminal List. Bislang hat Amazon Prime einer 3. Staffel jedoch noch kein grünes Licht gegeben. Dass die neuen Folgen nun doch noch auf Platz 1 der Streaming-Charts gelandet sind, dürfte aber ein gutes Zeichen sein: Offenbar existiert immer noch große Nachfrage.