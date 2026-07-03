Neuer Platz 1 bei Amazon Prime: Die Serie basiert auf einer absoluten Kultreihe und hat sogar Off Campus verdrängt

Romantische Liebesdramen wie Off Campus und hartgesottene Superhelden wie The Boys müssen Platz machen in den Amazon-Charts. Auf Platz 1 thront die Rückkehr einer Kultreihe.

Fans der Kultkomödie Natürlich blond! mit Reese Witherspoon wissen, dass es nicht beim Film von 2001 blieb. Weiter ging es mit dem Sequel Natürlich blond 2, dem Spin-off Natürlich blond 3 – Jetzt geht's doppelt weiter ohne Witherspoon in der Hauptrolle und einem vor allem in London erfolgreichen Musical. Nun ist die Anwältin Elle Woods mit ihrer eigenen Amazon-Serie Elle zurück – und kapert die Prime Video-Charts, die zuletzt vor allem von romantischen Dramen dominiert wurden. Urteil: Platz 1.

Natürlich blond-Serie erobert die Amazon Prime Video-Charts – und darum geht es

Elle Woods (diesmal Lexi Minetree) ist in der Natürlich blond-Serie gerade mal 16 Jahre alt und liebt ihr glamouröses Leben in Beverly Hills. Als ihre Familie jedoch nach Seattle umsiedeln muss, wird das Girly in der Stadt, die als Antithese zu Los Angeles gelten könnte, schnell als dummes Beverly Hills-Blondchen abgestempelt. Mit ihrem Charme wickelt Elle ihre neuen Bekannten, wie die grummelige Liz (Gabrielle Policano), Skater Dustin (Zac Looker) und Mean Girl Kimberly (Chandler Kinney), aber schnell um den lackierten Finger.

Als dann auch noch ein Verbrechen an ihrer neuen Schule begangen wird, erweckt Elles Gerechtigkeitssinn und das juristische Schicksal nimmt seinen hochhackigen Lauf.

Hier der deutsche Serien-Trailer zu Elle:

Elle - S01 Trailer (Deutsch) HD

In unserem Serien-Check heißt es, dass die Natürlich blond-Serie viele Plotpunkte aus dem Originalfilm übernimmt und somit mehr als Reboot gelten müsste. Und weiter: "Wer über offensichtliche Kanon-Probleme [...] hinwegsehen kann, findet mit Elle eine leichtherzige und unaufgeregte Feelgood-Komödie voller charmanter Charaktere und nostalgischer Momente." Auf Rotten Tomatoes kommt die Serie gerade mal auf einen Kritiken-Score von 54 Prozent, aber immerhin auf einen Publikums-Score von 77 Prozent.

Acht Episoden wurden produziert und sind schon seit dem 1. Juli komplett online.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Streaming-News von uns.

So sehen die Serien-Charts von Prime Video aktuell aus (Stand: 3. Juli 2026):

An romantischen Dramen führt aktuell wirklich nichts vorbei, vor allem bei Prime Video. Mit Off Campus, Every Year After, Der Sommer, als ich schön wurde und Maxton Hall sind gerade vier von zehn Plätzen von den Liebesserien belebt.

Und für noch mehr Serien-Highlights in diesem Monat hört ihr hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Juli bei Netflix, Amazon & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jede Menge Science-Fiction erwartet Serien-Fans diesen Monat. Außerdem Remakes wie Amazons Elle (zu Natürlich Blond) und Stuart Fails to Save the Universe (als Ableger der Big Bang Theory) bei HBO Max. Netflix belebt wiederum Unsere kleine Farm neu und rockige Vampire begeistern bei MagentaTV.