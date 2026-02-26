Neuer Platz 1 bei Amazon Prime ist ein aufregendes Action-Abenteuer, wie es heutzutage kaum noch existiert

Bei Amazon Prime startet derzeit ein Abenteuerfilm durch, der das tot geglaubte Genre des Piratenfilms wiederbelebt. Der Film sicherte sich direkt eine Top-Position in den Charts.

Piratenfilme hatten es nie allzu leicht. Schon kurz vor der Veröffentlichung des ersten Fluch der Karibik-Films glaubte keiner mehr an dieses Genre. Nun sollte Disneys Piratenreihe rund um Captain Jack Sparrow jedoch das Gegenteil beweisen und den Piratenfilm zu ungeahnten Höhen verhelfen – zumindest kurzzeitig.

Zehn Jahre nach dem letzten Ableger der Fluch der Karibik-Reihe schien die Luft aus dem Genre jedoch endgültig raus zu sein, bis jetzt bei Amazon Prime der Film The Bluff durch die Decke ging.

Neuer Piratenfilm The Bluff erobert nach nur einem Tag die Spitze der Amazon Prime-Charts

The Bluff von Frank E. Flowers (Haven, Bob Marley: One Love) erzählt die Geschichte der Ex-Piratin Ercell, die sich mit ihrer Familie auf den Cayman Islands niedergelassen hat. Dort wird sie jedoch von ihrem ehemaligen Kapitän Connor heimgesucht, woraufhin sich ein erbitterter Kampf um Leben und Tod entspinnt.

Der Film mit Karl Urban und Priyanka Chopra Jonas in den Hauptrollen ist seit gestern bei Prime Video verfügbar und konnte sich direkt die Spitzenposition der Film-Charts sichern und somit einen ehemaligen Kino-Flop vom Thron stoßen.

Die Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand: 26. Februar 2026)

In welchen Projekten spielt Karl Urban als Nächstes mit?

Nachdem Erfolg von The Bluff kann man Karl Urban dieses Jahr noch ab dem 7. Mai als Johnny Cage in Mortal Kombat 2 im Kino sehen. Außerdem startet bereits ab dem 8. April die erste Folge der fünften und letzten Staffel der Anti-Helden-Serie The Boys, ebenfalls auf Amazon Prime. An Urban-Nachschub wird es uns dieses Jahr nicht mangeln.