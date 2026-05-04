Neuer Platz 1 bei Amazon Prime ist ein Sci-Fi-Thriller mit Starbesetzung, der gar nicht im Kino lief

Seit wenigen Tagen streamt bei Amazon Prime ein neuer Sci-Fi-Thriller, dessen Titel stark an einen Kino-Megahit aus 2026 erinnert. In den Film-Charts ist der Streifen jetzt schon an der Spitze.

Science-Fiction-Filme gehen im Kino und Streaming regelmäßig durch die Decke. Ein Paradebeispiel auf der großen Leinwand war dieses Jahr der Blockbuster Der Astronaut – Project Hail Mary mit Ryan Gosling. Bei Amazon Prime streamt seit kurzem ein neuer Sci-Fi-Thriller, der mit seinem Titel The Astronaut fast genauso wie der Kino-Überflieger klingt. Hinter dem Film, der in den Charts des Streamers gerade Platz 1 belegt, verbirgt sich jedoch eine viel albtraumhaftere Story.

Sci-Fi-Thriller auf Platz 1 bei Amazon Prime: Darum geht es in The Astronaut

Im Gegensatz zum optimistisch-unterhaltsamen Blockbuster mit Ryan Gosling wird Kate Mara (Der Marsianer) als Astronautin Sam im Film von Regisseurin Jess Varley (Colony) nach einer Bruchlandung auf der Erde von Halluzinationen geplagt. Während sie ohne Erinnerungen an ihre Weltraummission zur Erholung bei ihrem Vater, General Harris (Laurence Fishburne), unterkommt, zweifelt die Hauptfigur immer mehr an ihrem Verstand. Schließlich stellt die ganze Wahrheit ihr Weltbild völlig auf den Kopf.

Schaut hier noch den deutschen The Astronaut-Trailer:

The Astronaut - Trailer (Deutsch) HD

So sieht die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime aus (Stand 4. Mai 2026):

Knapp 100 Moviepilot-User:innen haben The Astronaut bislang eine nicht gerade strahlende Durchschnittswertung von 4,6 von 10 Punkten verpasst. Damit bleibt der Film qualitativ offenbar deutlich hinter dem Gosling-Film zurück. Seit dem 30. April könnt ihr euch im Prime-Abo jedenfalls selbst ein Bild von The Astronaut machen.

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