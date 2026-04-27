Neuer Platz 1 bei Amazon Prime stößt Crime 101 vom Thron: Unbekannte Krimireihe schlägt den gefeierten Thriller

Fast den gesamten April über dominierte Crime 101 die Film-Charts bei Amazon Prime. Jetzt wurde der Action-Thriller mit Chris Hemsworth von einer Murder-Mystery entthront.

Wer hätte gedacht, dass Crime 101 nach einem enttäuschenden Kinostart zu einem der gefragtesten Filme bei Amazon Prime aufsteigt? In den vergangenen vier Wochen konnten wir jedoch genau das beobachten: Aus dem ursprünglichen Leinwandflop wurde einer der gefragtesten neuen Titel im Katalog des Streaming-Dienstes.

Nun muss sich aber auch der Action-Thriller mit Chris Hemsworth, Halle Berry und Mark Ruffalo geschlagen geben. Denn über das Wochenende hat sich ein altmodischer Krimi an die Spitze der Film-Charts bei Amazon Prime gesetzt. Habt ihr auch eine Einladung zum Mord erhalten? Laut der Top 10 sind ihr sehr viele gefolgt.

Der Krimi Einladung zum Mord schlägt Crime 101 in den Streaming-Charts bei Amazon Prime

Wo Crime 101 im Los Angeles der Gegenwart angesiedelt ist und auf die Härte von Heist-Meisterwerken wie Heat abzielt, entführt Einladung zum Mord ins Jahr 1934. Wir finden uns im Süden Englands ein – genau genommen im prächtigen Anwesen des Milliardärs Lewis Findley, wo es bald ein grausames Verbrechen aufzuklären gilt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Einladung zum Mord schauen:

Invitation to a Murder - Trailer (English) HD

Murder-Mysterys stehen spätestens seit dem Erfolg von Knives Out und Mord im Orient Express wieder hoch im Kurs. Amazon Prime hat kürzlich sogar das deutsche Original Fabian und Die mörderische Hochzeit veröffentlicht. Wenn euch diese Filme gefallen haben, dürfte sich auch ein Blick in Einladung zum Mord lohnen.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand 27. April 2026):

Einladung zum Mord bei Amazon Prime ist Teil einer größeren Filmreihe um Miranda Green

Von Einladung zum Mord existiert eine Fortsetzung, in der Hauptdarstellerin Mischa Barton als Privatdetektivin Miranda Green zurückkehrt, um einen weiteren Fall aufzuklären. Einladung zum Mord 2: Das Rätsel von Kairo heißt der zweite Teil, der die Location wechselt und in der britischen Botschaft in Kairo angesiedelt ist.

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Darüber hinaus ist ein dritter Teil geplant, sodass die Abenteuer von Miranda Green bald auch mit Daniel Craigs Benoit Blanc und Kenneth Branaghs Hercule Poirot mithalten können, die es bis dato jeweils auf drei gelöste Verbrechen gebracht haben.