Neuer Platz 1 bei Netflix: 115 Minuten Unterhaltung mit einem der größten Stars überhaupt

Eine neue RomCom hat den ersten Platz von Netflix' Film-Top-10 erobert. Wer kurzweilige Unterhaltung für zwischendurch sucht, ist hier genau richtig.

Wer romantische Komödien schauen will, muss heutzutage große Streaming-Anbieter wie Netflix aufsuchen. Im Kino hat sich das früher so beliebte und erfolgreiche Genre immer rarer gemacht. Dafür gehen RomComs im Heimkino regelmäßig durch die Decke, wie der aktuelle Spitzenreiter bei Netflix beweist. Er bietet große Gefühle und Mega-Star Jennifer Lopez (Manhattan Love Story) in der Hauptrolle.

Neue RomCom auf Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in Office Romance mit J.Lo

Im Film von Regisseur Ol Parker (Ticket ins Paradies) spielt Lopez die Airline-CEO Jackie Cruz, deren bisheriger Firmenanwalt durch einen Unfall berufsunfähig wird. Als der Brite Daniel Blanchflower (Ted Lasso-Star Brett Goldstein) als Nachfolger die Stelle antritt, entwickeln sich zwischen ihm und Jackie schnell größere Gefühle. Als sie heimlich eine Romanze am Arbeitsplatz beginnen, gerät die Karriere der Hauptfigur in Gefahr.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 8. Juni 2026):

Moviepilot-Autor Eugen Burkhardt empfiehlt Office Romance als gelungene RomCom des Streamers und schreibt darüber unter anderem:

Die größte Stärke von Office Romance ist sein Humor, welcher ein zentralerer Bestandteil des Films geworden ist, als es das Marketing bislang vermuten ließ. Brett Goldstein konnte als einer der Autoren von Ted Lasso und Shrinking, aber auch als Stand-up-Comedian unter Beweis stellen, dass er für etwas derberen Humor steht, der sich nun auch in Office Romance wiederfinden lässt.

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