Neuer Platz 1 bei Netflix: Diese Actionserie klingt nach einem kontroversen Tarantino-Lieblingsfilm

Habt ihr schon die neue Top-Serie bei Netflix ausgecheckt? Dabei handelt es sich um ein Action-Format aus Südkorea, das von der Handlung her wie ein Filmfavorit von Quentin Tarantino klingt.

Eine südkoreanische Serienneuheit hat sich auf Platz 1 der Netflix-Charts gemausert. Dabei handelt es sich um das Action-Format Teach You a Lesson, eine zehnteilige Serie, die auf einem Webtoon basiert und schon seit dem 5. Juni online ist. Die Handlung deckt sich dabei leicht mit einem Lieblingsfilm von Quentin Tarantino.

Neue Netflix-Nummer-1: Teach You a Lesson erinnert an Tarantino-Favorit Battle Royale

In Teach You a Lesson sind Lehrkräfte längst keine Autoritätspersonen mehr und komplett verzweifelt. Die Regierung gründet deshalb eine Taskforce namens Educational Rights Protection Bureau (ERPB), die mit trainierten Spezialisten von Schule zu Schule zieht, um rüpelhafte Schüler:innen und unverschämte Eltern in die Schranken zu weisen – wenn nötig, mit handgreiflichen Mitteln. Wenn ihr dabei auch ein bisschen an Kinji Fukasakus blutige Literaturverfilmung Battle Royale denken müsst, in der die schlimmsten Schulklassen Japans auf eine Insel geschickt werden, um sich gegenseitig um die Ecke zu bringen, ist das vermutlich kein kompletter Zufall.

Südkorea, ähnlich wie Japan, hat eine besondere Vorliebe für Death Game-Serien, weshalb auch schon der Netflix-Mega-Hit Squid Game mit Battle Royale verglichen wurde. Ganz so blutig oder dramatisch scheint es in Teach You a Lesson aber nicht vor sich zu gehen, dafür ist schon der Trailer viel zu heiter angelegt. Seht selbst:

Teach You a Lesson - S01 Trailer 2 (English Subs) HD

Hauptdarsteller ist Kim Mu-yeol (Forgotten) als ERPB-Agent Na Hwa-jin, der scheinbar etwas zu viel Spaß an seinem gewaltsamen Job hat – ein bisschen wie Takeshi Kitano als sadistischer Lehrer im japanischen Filmklassiker.

Battle Royale löste seinerzeit eine riesige Kontroverse aus. Nicht nur wegen des drastischen Inhalts, den die japanische Regierung verurteilte, sondern auch, weil der Film jahrelang nicht in die USA kam. Dort war gerade das Columbine-Massaker geschehen und Schüler:innen, die sich gegenseitig ermorden, war ein etwas zu heißes Eisen als Content.

Heute gilt der Film nicht nur als Genre-Klassiker und berühmter Tarantino-Fave, sondern als wichtiger Vertreter des japansichen Extrem-Kinos und nicht zuletzt geistiger Vorgänger von dystopischen Killing-Games wie Die Tribute von Panem - The Hunger Games.

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So sehen die Netflix-Charts aktuell aus (Stand 15. Juni 2026):

Auf eine 2. Staffel von Teach You a Lesson müsst ihr allerdings nicht warten, denn bei der Netflix-Eigenproduktion handelt es sich um eine Miniserie mit abgeschlossener Handlung. So muss man sich immerhin nicht, wie so oft beim Streamer, vor einer frühzeitigen Absetzung fürchten.