Neuer Platz 1 bei Netflix: Eine der beliebtesten deutschen Serien kehrt zurück und erobert die Charts

Zwischen Familienalltag und kriminellen Verstrickungen versucht Björn Diemel mit Hilfe einer Therapie sein Leben in den Griff zu kriegen. Auch in Staffel 2 des Netflix-Hits sorgt das für Chaos.

Die deutsche Erfolgsserie Achtsam Morden ist nach zwei Jahren zurück und stürmt direkt die Charts. Staffel 2 der schwarzhumorigen Crime-Dramedy landet direkt auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts und findet sich auch in 11 weiteren Ländern in den Top 10 wieder (via FlixPatrol ). Außerdem wurde Staffel 3 bereits bestätigt.

Achtsam Morden Staffel 2: Turbulente Verstrickungen mit dem inneren Kind

Die neuen Folgen basieren auf dem zweiten Bestseller von Karsten Dusse mit dem Titel Das Kind in mir will achtsam morden. Diesmal beschäftigt sich Rechtsanwalt Björn Diemel (Tom Schilling) intensiv mit seinem inneren Kind. Das psychologische Konzept wird in der Serie auch mit einer Figur verbildlicht, die für zahlreiche absurde wie überraschend emotionale Momente sorgt. Gleichzeitig gerät der unfreiwillige Mafia-Boss erneut in gefährliche Situationen, während er versucht, seine innere Balance zu bewahren.

Mehr Netflix-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Bereits die erste Staffel entwickelte sich für Netflix zu einem großen Erfolg und schaffte es in 66 Ländern in die Streaming-Charts. Auch die 2. Staffel legt einen erfolgreichen Start hin und setzt wieder auf 8 knackige Folgen mit einer Laufzeit zwischen 30 und 37 Minuten.

Die aktuellen Netflix-Serien-Charts (Stand 1. Juni 2026):

Wann kommt Achtsam Morden Staffel 3?

Bereits im Januar gab Netflix grünes Licht für die 3. Staffel Achtsam Morden. Im Sommer sollen die Dreharbeiten beginnen, so dass die neuen Folgen mit Glück schon Anfang 2027 kommen könnten. Setzt die Serie wieder auf die Romanvorlage, so würde die fünfteilige Reihe mit Achtsam morden am Rande der Welt weitergehen. In dem begibt sich Björn auf Pilgerreise, wo er ins Visier eines Mitreisenden gerät.