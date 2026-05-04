Neuer Platz 1 bei Netflix: Eine der härtesten Serien des Jahres zieht komplett an der Konkurrenz vorbei

Jetzt hat es der brandneue Netflix-Thriller doch noch geschafft, die Serien-Charts des Streamers für sich zu beanspruchen und thront auf Platz 1.

Als die Thriller-Serie Man on Fire letzte Woche bei Netflix online ging, kam sie zuerst nicht an einer True-Crime-Doku vorbei und musste sich mit Platz 2 der Charts begnügen. Damit ist jetzt Schluss, denn ein frischer Blick aufs Streaming-Siegertreppchen enthüllt: Die Serienversion des Denzel Washington-Films Mann unter Feuer besetzt jetzt den Spitzenplatz.

Thriller-Serie Man on Fire schnappt sich doch noch Platz 1 bei Netflix – und darum geht es

Die Netflix-Serie Man on Fire ist streng genommen kein Remake, sondern eine Neuverfilmung des 1980 erschienenen Romans Der Söldner von A.J. Quinnell. Darin spielt Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man) den Special-Forces-Elitesoldaten John Creasy, der von seinem ehemaligen Mentor Paul Rayburn (Bobby Cannavale) gebeten wird, auf dessen Tochter Poe (Billie Boullet) aufzupassen. Doch der Auftrag wird nach einem folgenschweren Ereignis zu einer blutigen Rachemission.

Dass Man on Fire viel gestreamt wird oder in aller Munde wäre, spiegelt sich übrigens noch nicht in unserer Moviepilot-Community wider. Erst neun von euch haben der Netflix-Serie eine Bewertung verpasst. Die gleiche Zahl übrigens, die beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes an professionellen Kritiken vorliegt, was auch nicht viel ist. Durch diese kommt die Serie auch nur auf 57 Prozent im Tomatometer.

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Über das Schicksal der Serie, also ob es eine 2. Staffel geben wird, wurde übrigens noch nicht entschieden. Das vorliegende Staffelfinale lässt das Publikum aber mit einem Hinweis hängen, dass Creasys actionreiche Arbeit noch nicht ganz abgeschlossen ist ...

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 4. Mai 2026):

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Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

