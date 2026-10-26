Neuer Platz 1 bei Netflix in 52 Ländern: Wahre Geschichte stößt 900-Millionen-Blockbuster vom Thron

Der Katastrophenfilm Gegen den Hurrikan hat bei Netflix Minecraft von Platz 1 der Film-Charts gestoßen. Die Produktion basiert auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 2023.

In den Netflix-Charts spielt sich regelmäßig etwas ab, was in den deutschen oder US-amerikanischen Kino-Charts schwer vorstellbar ist. Nicht-englischsprachige Filme ohne Hollywood-Stars laufen Blockbustern den Rang ab. So geschehen am vergangenen Wochenende, als der mexikanische Katastrophenfilm Gegen den Hurrikan seinen Siegeszug antrat.

Die Verfilmung einer wahren Geschichte startete am Freitag bei Netflix und fand schnell ein Publikum. Da hatte Ein Minecraft Film ebenso das Nachsehen wie der deutsche Kinohit Extrawurst. Beide hatten die vergangene Charts-Woche bestimmt.

Der Katastrophen-Thriller erzählt vom verheerenden Hurrikan Otis

Gegen den Hurrikan steht auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts und nimmt laut FlixPatro l am heutigen 26. Oktober in 52 Ländern weltweit die Spitzenposition ein. Der Katastrophen-Thriller wurde mit großem Aufwand gedreht, wie Regisseur Jorge Michel Grau der mexikanischen Zeitung El Pais verriet. Auch wenn das Budget vermutlich nicht mit einem Film wie Jared Hess' Minecraft-Adaption vergleichbar ist, der 150 Millionen Dollar kostete und mithilfe von Jack Black und Jason Momoa weltweit über 900 Millionen einspielte.

Die Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix (Stand: 26. Oktober):

Drei Jahre dauerte die Produktion von Gegen den Hurrikan, 800 Menschen waren beteiligt und 500 davon allein mit visuellen Effekten beschäftigt. Ziel war die Immersion in einen Überlebenskampf während des Hurrikans Otis, der im Oktober 2023 verheerende Schäden im mexikanischen Acapulco und Umgebung anrichtete. Laut offiziellen Angaben verloren 52 Menschen ihr Leben.

Der Netflix-Film Gegen den Hurrikan adaptiert die wahre Geschichte von Marlon Valdez

Gegen den Hurrikan handelt von dem Matrosen Whirpul (Benny Emmanuel), der den Auftrag bekommt, wegen des nahenden Sturms auf eine Yacht im Hafen von Acapulco aufzupassen. Sein Halbbruder Cándi (Kristyan Ferrer) hilft ihm dabei, auch wenn sie nicht besonders gut miteinander auskommen. Als der Hurrikan über die Bucht zieht, beginnt der nächtliche Überlebenskampf. Während das Poster eines von Netflix' maritimen Katastrophen-Abenteuern à la Thrash oder The Great Flood verspricht, erwartet einen jedoch ein nüchternes Brüderdrama vor stürmischer See.

Regisseur Jorge Michel Grau, der sich mit dem Horrorfilm Wir sind was wir sind einen Namen machte, war in einem Bericht von El Pais über die wahre Geschichte von Marlon Valdez gestolpert. Der 22-jährige Matrose bekam spontan den Auftrag, während des Sturms als Kapitän auf eine Yacht aufzupassen und wurde vom 19-jährigen Jonathan Chico begleitet. Die realen Vorbilder sind zwar keine Halbbrüder, der sozialkritische Kern des Films – einfache Seeleute setzen ihr Leben aufs Spiel, um trotz des Sturms die Schiffe von Reichen und Touristen zu beschützen – ist aber in der Realität verankert. In der Nacht ging das Schiff unter, aber Valdez und Chico konnten wie durch ein Wunder im tobenden Wasser überleben.

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