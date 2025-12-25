In den Serien-Charts von Netflix belegen aktuell zwei Titel die ersten beiden Plätze, die erstmal verwundern. In der Weihnachtszeit ergibt ihre Beliebtheit wiederum absolut Sinn.

In der Serien-Top-10 von Netflix tummeln sich aktuell noch viele bekannte Serien wie Man vs. Baby mit Rowan Atkinson, die neue Emily in Paris-Staffel oder die aktuellen Stranger Things-Episoden vor dem nächsten Staffel 5-Nachschub. Platz 1 und 2 wurden gerade jedoch von zwei Titeln erobert, die man nicht unbedingt an der Spitze der Netflix-Charts und schon gar nicht unter den Serien vermuten würde. Man merkt, es weihnachtet gerade wirklich sehr.

Kaminfeuer in 4K dominiert zu Weihnachten die Netflix-Charts

Ja, auf Platz 1 und 2 von Netflix' Serien-Charts thronen am 1. Weihnachtstag 2025 Kaminfeuer 4K: Knisterndes Birkenholz-Feuer und Kaminfeuer 4K: Knisterndes klassisches Kaminfeuer. In unzähligen Haushalten wird das digitale Entspannungsmittel gerade zu Weihnachten wieder entzündet, wenn sich die ganze Familie zur besinnlichsten Zeit zusammenfindet und das gute alte reale Kaminfeuer keine Option darstellt.

Offensichtlich ist der Anblick oder das Knistern von Birkenholz noch einen Tick beliebter als das klassische Kaminfeuer, wenn es nach den Platzierungen geht.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 25. Dezember 2025):

Da Netflix sowohl das Birkenholz-Feuer als auch das klassische Kaminfeuer für die bequeme Dauerschleife anbietet, gelten die Titel anscheinend schon als Serie. Anders lassen sich ihre Top-Positionen in dieser Charts-Kategorie des Streamers nicht wirklich erklären.

