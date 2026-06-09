Neuer Platz 1 bei Netflix: Miniserie mit wahrer Geschichte, die ihr an nur einem Nachmittag komplett schauen könnt

Eine neue Serie hat sich an die Spitze der deutschen Netflix-Charts gesetzt. Platz 1 belegt eine True-Crime-Miniserie, die ihr in weniger als 2,5 Stunden komplett schauen könnt.

Nachdem die 2. Staffel des deutschen Serien-Hits Achtsam Morden und eine neue Michael Jackson-Doku in der vergangenen Woche die Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix angeführt hatten, zieht jetzt eine erschütternde True-Crime-Miniserie an ihnen vorbei und setzt sich an die Spitze der Charts: The Witness startete bereits am 4. Juni 2026 belegt nun Platz 1. Hinter dem britischen Netflix-Format steckt eine wahre und tragische Geschichte.

Platz 1 der Netflix-Charts: The Witness beleuchtet wahren Mordfall aus Sicht der Hinterbliebenen

Im Jahr 1992 ereignet sich ein schreckliches Verbrechen in einem Park im Londoner Stadtteil Wimbledon. Die junge Mutter Rachel Nickell (Eleanor Williams) wird auf grausame Weise ermordet, während ihr zweijähriges Kind Alex die Tat miterleben muss. Der Fall erregt ein riesiges mediales Aufsehen, während die Polizei und die Presse den kleinen Zeugen zunehmend bedrängen. Die Situation wird immer schlimmer, sodass sein Vater André (Jordan Bolger) mit ihm sogar ins Ausland flüchten muss. Über Jahre hinweg holt sie die traumatische Erinnerung immer wieder ein.

Während sich andere True-Crime-Serien meist auf die Ermittlungen und das Verbrechen selbst konzentrieren, legt The Witness den Fokus auf die Erlebnisse der Hinterbliebenen sowie die Geschichte von Vater und Sohn, die zwischen Trauma und Trauer einen Weg nach vorne finden müssen. Alex und André Hanscombe waren dabei als Berater in die Entwicklung der Serie involviert.

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Als Miniserie erzählt die britische Netflix-Produktion nicht nur eine in sich geschlossene Geschichte. Auch sind die insgesamt drei Episoden mit einer Gesamtlaufzeit von 144 Minuten recht kurzweilig, sodass ihr The Witcher locker an einem Nachmittag oder Abend komplett schauen könnt.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 9. Juni):

Falls ihr nach The Witness noch mehr über die kontroversen Ermittlungen des echten Mordfalls erfahren möchtet, könnt ihr bei Netflix direkt im Anschluss die 96-minütige Dokumentation Der Mord an Rachel Nickell streamen.

Ihr habt The Witness bereits durchgebingt? Weitere spannende Serien, die es im Juni zu entdecken gibt, stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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