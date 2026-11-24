Eine neue Miniserie hat sich an die Spitze der deutschen Netflix-Charts gesetzt. Platz 1 belegt eine True-Crime-Doku, die ihr in etwas über zwei Stunden komplett schauen könnt.

Das True-Crime-Genre erfreut sich auch weiterhin bei Netflix größter Beliebtheit. Erst vergangene Woche brachte der Streamer die polnische Miniserie Das Bestiengesetz an den Start, die in Deutschland direkt die Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix anführen konnte.

Aber jetzt wurde sie schon wieder von Platz 1 verdrängt: von der True-Crime-Doku Der Fall Karen Read, die es nur einen Tag nach ihrem Start direkt an die Spitze geschafft hat.

Direkt auf Platz 1 bei Netflix: Darum geht's in Der Fall Karen Read

Im Januar 2022 ereignete sich ein schreckliches Verbrechen in Massachusetts. Im Vorgarten eines Hauses wird im Schnee die Leiche des Polizisten John O'Keefe aufgefunden. Schnell wird klar, dass er ermordet wurde, und der Verdacht fällt sofort auf seine Freundin Karen Read, die für die Tat vor Gericht gestellt wird. Doch verdächtige Hinweise und neue Theorien (wie eine Polizeiverschwörung) lassen bald die ganze Nation spekulieren, was tatsächlich in jener Nacht geschah.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Fall Karen Read schauen:

Für True Crime-Fans liefert Der Fall Karen Read einen spannenden Einblick in die Ermittlungen und die anschließenden Gerichtsprozesse dieses Aufsehen erregenden Falls. Die lediglich drei Episoden haben eine Gesamtlaufzeit von rund 137 Minuten, also knapp über zwei Stunden. Somit könnt ihr die Miniserie locker an einem Nachmittag oder Abend komplett schauen.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 24. November 2026):

Falls ihr nach der Doku noch tiefer in die Ermittlungen rund um Karen Read einsteigen wollt, empfiehlt sich die fünfteilige Dokuserie A Body in the Snow: The Trial of Karen Read, die ihr aktuell bei HBO Max streamen könnt. Darüber hinaus befindet sich bei Amazon auch eine fiktionale Aufarbeitung der Geschichte in Arbeit, in der Schauspielerin Elizabeth Banks die Rolle der Karen Read verkörpern wird.

Ihr habt Der Fall Karen Read bereits durchgebingt? Weitere spannende Serien, die es im November zu entdecken gibt, stellen wir euch im Podcast vor:



Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.